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Was taugt das Gothic Remake wirklich?

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Was taugt das Gothic Remake wirklich?

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Heiko Klinge, Daniel Feith
07.06.2026 | 14:00 Uhr

Das Gothic Remake ist endlich da – aber bringt es auch das alte Gothic-Gefühl zurück? Mit GameStar-Chefredakteur Heiko und den YouTubern Danny Kickern und Lord Pappnase diskutiert Daniel über die Qualitäten und Schwachstellen des Remakes.

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