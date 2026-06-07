Was taugt das Gothic Remake wirklich?

Das Gothic Remake ist endlich da – aber bringt es auch das alte Gothic-Gefühl zurück? Mit GameStar-Chefredakteur Heiko und den YouTubern Danny Kickern und Lord Pappnase diskutiert Daniel über die Qualitäten und Schwachstellen des Remakes.

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