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Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken

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Gothic Remake: Ein Comeback mit altbekannten Macken

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Lea Herfurtner, Jonas Gössling
08.05.2026 | 17:15 Uhr

Das Embargo ist gefallen und wir heißen euch willkommen zurück in der Kolonie! Wir durften endlich in die neue Preview-Version des Gothic 1 Remakes eintauchen und das Alte Lager völlig frei erkunden. Der Neuanfang macht dabei keine Gefangenen: Keine Map, keine Questmarker, null Handholding. Wer hier überleben will, muss sich seinen Platz in der rauen Welt wieder knallhart erarbeiten. Im Talk mit unserem Gothic-Experten Jonas klären wir, ob sich Alkimia Interactive die Kritik an der letzten Demo zu Herzen genommen hat und ob die schicke Unreal Engine 5 den herrlich dreckigen Charme der Strafkolonie gut wiedergeben kann.

Wir sprechen über das gnadenlose Kampfsystem und verraten, wie sich Neuerungen wie dynamische NPC-Tagesabläufe, das aufgeräumte Inventar und das clevere Schlösserknacken in der Praxis schlagen. Wir reden aber auch Tacheles über aktuelle Baustellen: Warum ausgerechnet die stockdunklen Nächte nerven und uns fiese Speicher-Bugs in die Quere kamen. Dafür gibt es Gänsehaut für die Ohren, denn die legendären Originalstimmen sind zurück – perfekt untermalt vom neuen Soundtrack von Kai Rosenkranz.

Am Ende bleibt die alles entscheidende Frage: Ist dieses Rollenspiel-Comeback ein reines Fest für alteingesessene Nostalgiker oder holt das Remake auch Neueinsteiger ab?

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