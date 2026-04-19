25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

Der Release vom Gothic Remake steht kurz bevor: Am 5. Juni 2026 erscheint die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers für PC und Konsolen. Entwickler Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic haben uns deswegen endlich ausführliches Gameplay aus dem richtigen Spiel gezeigt.

In diesen rund zehn Minuten langen Szenen haben wir erstmals eine komplett neue Quest am Stück. Diese Mission verrät dabei ziemlich gut, wie genau das Remake neue Wege gehen will, ohne den Geist des Originals zu verlieren.

Was euch im Gothic Remake erwartet, was die Neuauflage nicht ist und was es sonst noch in den neuen Szenen zu sehen gab, das seht ihr in diesem Video!

00:00 - Intro mit Quest-Beschreibung

01:44 - So erweitert das Remake die Welt

03:42 - Neue Erkenntnisse fürs Gameplay

06:42 - Technik & Gothic Trilogie