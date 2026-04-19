Läuft gerade 25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege
25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

0 Aufrufe

25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

Jonas Gössling
19.04.2026 | 10:00 Uhr

Der Release vom Gothic Remake steht kurz bevor: Am 5. Juni 2026 erscheint die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers für PC und Konsolen. Entwickler Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic haben uns deswegen endlich ausführliches Gameplay aus dem richtigen Spiel gezeigt.

In diesen rund zehn Minuten langen Szenen haben wir erstmals eine komplett neue Quest am Stück. Diese Mission verrät dabei ziemlich gut, wie genau das Remake neue Wege gehen will, ohne den Geist des Originals zu verlieren.

Was euch im Gothic Remake erwartet, was die Neuauflage nicht ist und was es sonst noch in den neuen Szenen zu sehen gab, das seht ihr in diesem Video!

00:00 - Intro mit Quest-Beschreibung
01:44 - So erweitert das Remake die Welt
03:42 - Neue Erkenntnisse fürs Gameplay
06:42 - Technik & Gothic Trilogie
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     2   3:05

12.02.2026

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege Video starten   8:18

vor 20 Minuten

25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege
Das Gothic Remake zeigt endlich seine spannendsten Neuerungen! Video starten   3   10:04

05.05.2025

Das Gothic Remake zeigt endlich seine spannendsten Neuerungen!
Diskussionen um das Gothic Remake: Hat das legendäre RPG eine solche Neuauflage verdient? Video starten   54:36

03.03.2025

Diskussionen um das Gothic Remake: Hat das legendäre RPG eine solche Neuauflage verdient?
Previews

Previews
911 Videos

Zum Kanal
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   17:29

vor einem Tag

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo Video starten   5     4   12:43

vor 4 Tagen

Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel Video starten   2:00

vor einem Tag

Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel
Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da Video starten   3:28

16.08.2018

Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor einem Tag

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege Video starten   8:18

vor 15 Minuten

25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   17:29

vor einem Tag

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus Video starten   2:46

vor einem Tag

Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor einem Tag

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten Video starten   1:21

vor einem Tag

Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten
Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln Video starten   1:52

vor einem Tag

Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln
The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin Video starten   0:58

vor einem Tag

The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin
Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel Video starten   2:00

vor einem Tag

Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel
Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen Video starten   1:30

vor einem Tag

Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen
Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten Video starten   1:31

vor einem Tag

Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten
Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point+Click aus Deutschland Video starten   1:54

vor einem Tag

Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point&Click aus Deutschland
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor einem Tag

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
mehr anzeigen