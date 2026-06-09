Gothic Remake: Klettern lernen - So erhaltet ihr die neue Fähigkeit

Im Remake gibt es neben dem Altbekannten auch viele neue Features zu entdecken – darunter auch ein paar neue Bewegungsfähigkeiten für den namenlosen Helden.

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Stephan Zielke
09.06.2026 | 17:50 Uhr

Mit neuen Fähigkeiten könnt ihr nun auch die Gebirge des Minentals erkunden. Mit neuen Fähigkeiten könnt ihr nun auch die Gebirge des Minentals erkunden.

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Wenn ihr alte Gothic-Hasen seid, denkt ihr vielleicht, dass ihr das Gothic Remake schon in- und auswendig kennt. Doch neben neuen Quests und schicker Grafik gibt es auch spielerisch viel zu entdecken, darunter neue Skills, mit denen ihr die Welt ganz anders wahrnehmen und erkunden könnt.

Darunter das Klettern und das Reiten. Insbesondere der zweite Skill, der es dem namenlosen Helden erlaubt, auf einem Scavanger durch das Minental zu reiten, ist für Fans natürlich eine kleine Kirsche auf dem Remake-Kuchen.

Video starten 1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

Klettern lernen im Gothic Remake – so geht's

Die erste neue Fähigkeit, die ihr euch leicht aneignen könnt, ist das Klettern. Damit könnt ihr an bestimmten Wänden entlang kraxeln und zuvor unerreichbare Orte entdecken.

Das ist nicht wirklich spielentscheidend, bringt euch aber hin und wieder eine Bonus-Truhe ein. Außerdem lassen sich so einige Abkürzungen nehmen. Statt euch etwa durch eine Horde Orks zu kämpfen, könnt ihr einfach so über einen Bergpass klettern. Daher lohnen sich die Lernpunkte unserer Meinung nach sehr.

Den neuen Skill könnt ihr von Theron im Sumpflager lernen. Geht dafür zum Tempel und verlasst den Tempelplatz über den rechten Ausgang. Dann erreicht ihr den Strand, wo er herumsitzt.

Theron ist ganz im Osten des Sumpflagers an der Küste. Theron ist ganz im Osten des Sumpflagers an der Küste.

Er möchte von euch sechs Schwarzer Weiser. Ihr könnt das Kraut von Fortuno im Sumpflager kaufen oder ihr wartet einfach lang genug, denn er gibt euch jeden Tag eine Ration umsonst. Gebt das Kraut dann weiter an Theron und er lehrt euch das Klettern für fünf Lernpunkte.

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Wenn ihr das Reiten lernen möchtet, gibt es etwas mehr zu tun. Wie ihr die Fähigkeit bekommt, beschreiben wir euch auf der nächsten Seite.

Wie gefallen euch die neuen Fähigkeiten des namenlosen Helden? Gute Ergänzung oder eher überflüssig? Schreibt es gerne in die Kommentare!

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