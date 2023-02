Gran Turismo 7 ist auf PSVR 2 keine Grafikdemo, sondern komplett spielbar – sogar mit dem DualSense

Ende Februar geht Sonys neues VR-Headset PSVR 2 an den Start. Neben dem "nativen" Launch-Lineup ist dann auch ein Titel in der virtuellen Realität spielbar, das schon seit März letzten Jahres erhältlich ist. Die Rede ist von Gran Turismo 7, das pünktlich zum Launch von PSVR 2 ein entsprechendes Update bekommen wird.

Das hatte Sony bereits im letzten Monat auf der CES 2023 bekannt gegeben und seit Mitte Januar steht auch fest, wie umfangreich der PSVR 2-Support von GT7 sein wird. Damals hatte Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi bestätigt, dass sich alle Inhalte des Titels in VR erleben lassen, also alle Kurse, Modi und Strecken. Eine Ausnahme gibt es allerdings: den 2-Spieler-Splitscreen-Modus.

In Gran Turismo Sport, also dem Vorgänger von GT7, war der VR-Support noch eingeschränkt gewesen. Zwar waren schon damals zahlreiche Inhalte in VR erlebbar, aber längt nicht das komplette Spiel.

Laut Ersteindruck die nahezu perfekte Illusion

Damit steht fest, dass Gran Turismo 7 mehr wird als nur eine lahme Grafikdemo, die nur die technischen Stärken von PSVR 2 hervor hebt. Diesen Eindruck unterstreicht auf Ryan McCaffrey. Der IGN-Journalist konnte den Titel bereits probespielen und zeigte sich in einem Ersteindruck ziemlich angetan.

Laut McCaffrey sei die Illusion, in einem echten Auto zu sitzen, nahezu perfekt, dieser Eindruck werde zudem vom haptischen Feedback des Spiels unterstützt. Was er noch zu seiner Probesession zu sagen hat, erzählt er in einem Video:

Auch mit DualSense: Der IGN-Journalist bestätigt zudem erstmals, was viele gehofft hatten und von dem auch wir fest ausgegangen sind: Gran Turismo 7 muss nicht mit den PSVR 2-Controllern gespielt werden, stattdessen lässt sich der Titel auch mit einem "normalen" Controller, also einem DualSense steuern, auch die Nutzung eines Lenkrades ist möglich.

Klingt also danach, als könnte GT7 zu einem VR-Spiel werden, was man sich auf Sonys neuer Hardware nicht entgehen lassen sollte. Wir sind jetzt jedenfalls umso mehr auf unsere ersten Runden in GT7 VR gespannt.

Gran Turismo 7 erschien am 4. März 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Das VR-Update ist nicht der erste Patch für das Rennspiel, im Gegenteil. Nahezu monatlich werden großen Updates veröffentlicht, die den Fuhrpark und die Streckenliste immer wieder erweitern.

Der Release von PSVR 2 ist für den 22. Februar geplant. Kollege Basti konnte die Hardware im letzten Jahr bereits ausführlich ausprobieren. Seine Eindrücke findet ihr in seinem großen Ersteindruck von PSVR 2, in einem separaten Artikel haben wir zudem alle Launch-Titel für PSVR 2 aufgelistet.