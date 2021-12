Gran Turismo 7: Erstes Cockpit-Gameplay zeigt Streckenklassiker in PS5-Optik

Rennspiel-Fans auf der Xbox sind zwar gerade mit Forza Horizon 5 beschäftigt, aber alle auf der PS5 und PS4 blicken bereits in Richtung März 2022. Denn dann erscheint mit Gran Turismo 7 ein vielversprechender Racer, der mit dem neuen Gameplay viel Nostalgie auslöst.

Deep Forest Raceway zeigt sich im Glanz der PS5

Sony hat nämlich jetzt zum ersten Mal eine Runde auf einer Strecke aus der Cockpit-Ansicht im neuen Gran Turismo vorgestellt:

Welche Strecke ist zu sehen? Bei dem Gameplay wird eine Runde auf Deep Forest Raceway gefahren. Gran Turismo-Veteranen erinnern sich wahrscheinlich nur zu gut an die Rennstrecke. Bereits seit dem ersten Teil ist diese im Streckenfundus der Reihe vertreten. Zudem ist sie auch das perfekte Beispiel um zu zeigen, wie die Spiele sich weiterentwickelt haben.

Das gesamte Gameplay wurde aus dem Cockpit aufgenommen. Es gibt zudem wieder einen erneuten Blick auf einige technische Details. So sind nicht nur die Autos von außen, sondern auch von gespickt mit kleinen technischen Finessen gespickt. Zudem fällt auf, dass die Cockpit-Ansicht deutlich realistischer aussieht. So wackelt die Kamera nicht wild umher, sondern bewegt sich realistisch mit dem Auto mit, wenn sich dieses über Bodenunebenheiten bewegt.

Verbesserte Gegner: Zudem gibt es auch einen Blick auf die KI, die deutlich klüger agiert. So überholt in einer Szene ein Computergegner zwei Autos in der Kolonne, indem er im richtigen Moment die äußere Linie nimmt und sich durch cleveres Bremsen vor die beiden Autos setzt. Es könnte also gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden sehr umkämpfte Rennen geben.

Weitere aktuelle News zu GT7:

Gran Turismo 7 ist neben der Grafik und der Technik aber auch vor allem für eine Sache bei vielen interessant: die Autos. Bereits jetzt wurde angekündigt, dass es mehr als 400 Autos zum Launch geben soll.

Gran Turismo 7 erscheint am 04. März 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Freut ihr euch wieder über klassische Gran Turismo-Strecken heizen zu können?