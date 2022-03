Gran Turismo 7-Lizenzen und -Missionen: Alle Autos, die ihr für Bronze und Gold bekommt

Gran Turismo 7 setzt den Fokus neben den eigentlich Rennen vor allem auf das Sammeln von Autos. Deshalb bekommt ihr nicht nur innerhalb der Karriere und durch die Händler regelmäßig neue Fahrzeuge, sondern auch durch Missionen und Lizenzen. Wir fassen zusammen, welche Autos ihr durch gutes Fahren erhaltet. (via GTPlanet)

Alle Autos, die ihr durch Lizenzen bekommt

Was sind Lizenzen? Bei diesen Aufgaben müsst ihr durch kurze Abschnitte fahren, um zu lernen, wie ihr unterschiedliche Arten von Kurven und Schikanen meistert. Es gibt insgesamt fünf Lizenzen mit je 10 Aufgaben, wovon eine ein extra langer Abschnitt ist. Je nachdem wie schnell ihr unterwegs seid, bekommt ihr Bronze, Silber oder Gold und am Ende von allen zehn Aufgaben gibt es je zwei Autos als Belohnung.

Das sind die Bronze-Autos

National B : Renault Clio RS 220 Trophy '16

: Renault Clio RS 220 Trophy '16 National A : Volkswagen Scirocco R '10

: Volkswagen Scirocco R '10 International B : Toyota GR Supra Race Car Gr.4 '19

: Toyota GR Supra Race Car Gr.4 '19 International A: Toyota 86 GR.B Rally Car

Toyota 86 GR.B Rally Car Super Lizenz:Audi R8 LMS Evo '19

Das sind die Gold-Autos

National B : Mitsubishi GTO Twin Turbo '91

: Mitsubishi GTO Twin Turbo '91 National A : Subaru BRZ STI Sport '18

: Subaru BRZ STI Sport '18 International B : Porsche Taycan Turbo S '19

: Porsche Taycan Turbo S '19 International A: Alpine A110

Alpine A110 Super Lizenz: Gran Turismo Red Bull X2019 Competition

Alle Autos, die ihr durch Missionen bekommt

Was sind Missionen? Ähnlich zu Lizenzen müsst ihr hier meist unter Zeitdruck Aufgaben erledigen, die direkt auf den Strecken im Spiel stattfinden und öfter ein bisschen länger dauern. Beispielsweise müsst ihr Punkte beim Driften erreichen oder genug Autos überholen, bevor die Zeit abläuft. Hier gibt es auch wieder mehrere Aufgaben in einem Set und wenn ihr alle Missionen in einem Set abschließt, gibt es je zwei Autos als Belohnung.

Das sind die Bronze-Autos

The Magic Mountain: Volkswagen Sambabus Typ 2 '62

Volkswagen Sambabus Typ 2 '62 Beyond the Horizon : Honda Civic (FK8) Type R Limited Edition '20

: Honda Civic (FK8) Type R Limited Edition '20 Rolling Stone : Ford Mustang Gr.4

: Ford Mustang Gr.4 Moby Dick : Toyota 86 GR.4

: Toyota 86 GR.4 Gone With the Wind : Dodge Viper Gr.4

: Dodge Viper Gr.4 The Sun also Rises: Subaru Falken Tires/Turn 14 Distributen BRZ '17

Das sind die Gold-Autos

The Magic Mountain: Jeep Willys MB '45

Jeep Willys MB '45 Beyond the Horizon : Mazda RX-7 (FC) GT-X '90

: Mazda RX-7 (FC) GT-X '90 Rolling Stone : Chevrolet Corvette Gr.3

: Chevrolet Corvette Gr.3 Moby Dick : Eckert's Rod & Custom Mach Forty '12

: Eckert's Rod & Custom Mach Forty '12 Gone With the Wind : Gran Turismo F1500T-A

: Gran Turismo F1500T-A The Sun also Rises: Chaparral 2J '70

Allgemeiner Tipp, um effektiver Gold zu holen: Manche der Gold-Zeiten sind sehr knapp bemessen und verlangen von euch, dass ihr jede Kurve perfekt nehmt und herausbeschleunigt. Damit das besser gelingt solltet ihr so viele Fahrhilfen ausschalten, wie ihr nur könnt.

Hier findet ihr alle Autos, die es im Spiel gibt:

Schwierige Zeiten für Gran Turismo 7-Fans: Vor kurzem wurde ein neues Update für das Rennspiel veröffentlicht, das dafür gesorgt hat, dass es deutlich länger dauert, bis ihr genug Credits habt, um euch neue Autos zu kaufen. Da kommt es auf jeden Fall sehr entgegen, dass ihr durch gutes Fahrkönnen so wenigstens einige neue Fahrzeuge freischalten könnt und nicht komplett auf die Gewinne durch Rennen angewiesen seid.

Habt ihr euch schon überall die Goldzeiten geholt?