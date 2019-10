Gran Turismo Sport - Kooperation mit Jaguar bringt schicken E-Sportwagen hervor

Gran Turismo Sport bekommt bald ein ganz besonderes Auto spendiert. In Kooperation mit dem Hersteller Jaguar wurde bekannt gegeben, dass der Jaguar Vision Gran Turismo Coupe extra für die Rennsimulation entwickelt wurde. Das Highlight des Wagens ist, neben seiner futuristischen Form, der Elektro-Motor.

Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber es soll bereits Ende November so weit sein. Lange warten müsst ihr also nicht mehr. Das Auto wurde erstmals auf der FUTURE EXPO MEGA WEB in Tokyo angekündigt.

Moderne mit vielen Klassiker-Einflüssen

Die Designer bei Jaguar hatten völlige kreative Freiheit bei der Gestaltung des Wagens und ließen sich für die Karosserie von den C-, D- und E-Types inspirieren. Im Fokus stehen klare, aerodynamische Formen. Für den Sound wurden Aufnahmen des D-Types 603 verwendet, einem Klassiker aus den 1950er Jahren.

Als Rennwagen muss natürlich auch ordentlich Leistung her. Die bekommt der Jaguar Vision von gleich drei Elektromotoren und insgesamt 1.020 PS. Damit dauert die Beschleunigung des Allradlers von Null auf Hundert gerade einmal zwei Sekunden.

Der Jaguar Vision ist Teil des Projekts "Vision Gran Turismo". Hier arbeiten die Entwickler von Polyphony Digital seit 2013 mit unterschiedlichen Autoherstellern zusammen, um neue Autos zu kreieren. Für den Anfang geschieht das erstmal virtuell. Einige Werke wurde aber sogar schon real umgesetzt, wie zum Beispiel der Mercedes Benz AMG Vision Gran Turismo.

