Gran Turismo Sport - Update mit 4 neuen Autos angekündigt

In der Rennsimulation Gran Turismo Sport gibt es ab nächster Woche vier neue Fahrzeuge. Einen genauen Release-Termin hat Producer Kazunori Yamauchi zwar nicht verraten, aber dafür gibt es wie gewohnt die Silhouetten der Autos bereits zu sehen.

In den Kommentaren wird derweil fleißig gerätselt, welche Vehikel sich hinter den schwach ausgeleuchteten Bildern verstecken. Eine Marke ist aber zumindest so gut wie sicher. Unten links handelt es sich anscheinend um einen Porsche.

?????????????GT??????????????????The update will come next week, after the GT World Tour - Tokyo this weekend. #GTSport #FIAGTC pic.twitter.com/YIhtNCKiYk