Das PS4-Rennspiel Gran Turismo Sport wird auch über 1,5 Jahre nach dem Release immer noch fleißig mit Updates versorgt. Erst im letzten Monat gab es beispielsweise eine neue Strecke sowie zusätzliche Events.

Doch die Neuerung, die zukünftig zu erwarten ist, stellt das locker in den Schatten. Denn allem Anschein nach plant Entwickler Polyphony Digital in der nächsten Zeit die Einführung von Regeneffekten. Ihr werdet zukünftig also auch über nasse Pisten flitzen können.

Woher kommt diese Vermutung? Auf Twitter aufgetauchte Offscreen-Videos zeigen Teilnehmer eines GT-Turniers am Nürburgring. Auf den Bildschirmen sind dabei eindeutig Spielszenen im Regen zu sehen, denn die Fahrzeuge wirbeln Gischt beim fahren auf.

First glimpse of rain in #GTSport! Be sure to tune in to the #FIAGTC live streams from here at the Nurburgring this weeekend for a better look, with a few more surprises to come, too... pic.twitter.com/VZ18DhYeeX