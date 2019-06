Am kommenden Freitag und Samstag (21. und 22. Juni) gastiert die Gran Turismo Championship Series am Nürburgring in Deutschland. Am Rande des berühmten 24-Stunden-Rennens treten die besten GT Sport-Fahrer der Welt gegeneinander an und sammeln weitere Punkte für die World Tour.

Gefahren wir in folgenden zwei Meisterschaften:

Nations Cup

Hier fahren Vertreter von einzelnen Ländern/Regioenen gegeneinander, eine Beschränkung für die verwendeten Fahrzeuge gibt es nicht. Manufacturer Series

Hier fahren Spieler unterschiedlicher Autohersteller-Marken um die Wette.

So läuft der Event am Nürburgring

Die virtuellen Rennevents finden am 21. und 22. Juni am Nürburgring statt.

In den beiden Meisterschaften treten an:

Nations Cup: 24 Teilnehmer aus 18 Ländern

24 Teilnehmer aus 18 Ländern Manufacturers Cup: 36 Teilnehmer aus 12 Ländern

Außerdem wird ein Exhibition-Rennen stattfinden, der "GR Supra GT Cup", in dem sich 6 regionale Vertreter von Toyota und Lexus mit den 6 bestplatzierten Fahrern aus der gleichnamigen Turnier-Playlist duellieren.

Wie kann ich den Event live verfolgen?

Die Rennen der unterschiedlichen GT Sport Championship Events werden live per Stream übertragen:

Manufacturer's Cup: Am 21. Juni ab 16 Uhr

Am 21. Juni ab 16 Uhr Nations Cup: Am 22. Juni ab 14 Uhr

Am 22. Juni ab 14 Uhr GR Supra GT Cup: Am 21. Juni ab 9 Uhr

Wo finde ich die Streams? Auf www.gran-turismo.com/de/live

Mehr Stationen folgen: Der Nürburgring ist der zweite Halt der Championship-Series in dieser Saison. Insgesamt gibt es 5 Events auf 5 Kontinenten. Weitere Infos zu den Championship-Regularien findet ihr hier.

