Gratis am Wochenende: Kostenlose Spiele für PS4, Xbox One & Switch

"Endlich Wochenende" heißt auch endlich wieder Zeit für Videospiele. Falls ihr über die Feiertage eure alten Spiele schon durch habt und noch nicht so genau wisst, was ihr jetzt spielen sollt, haben wir in diesem Artikel eine mögliche Lösung für euch. Deshalb listen wir hier wie gewohnt für euch auf, welche Spiele und Demos diese Woche auf der Xbox One sowie der Nintendo Switch auf euch warten.

Ihr habt richtig gelesen: Dieses Mal gibt es leider keine kostenlosen Spiele für die PS4, aber ihr könnt weiterhin bis Dienstag die PS Plus-Spiele von Dezember mit unter anderem Titanfall 2 herunterladen.

Aktuell gratis für Xbox One

Dirt Rally 2.0

Um was geht's? Dirt Rally 2.0 ist eine Hardcore-Rallye-Simulation mit Strecken rund um den Globus, über die ihr mit starken Offroad-Geschossen brettert. Das Spiel setzt wie der Vorgänger auf Realismus. Die sechs Schauplätze führen euch nach Neuseeland, Argentinien, Spanien, Polen, Australien und in die USA. Enthalten sind zudem acht offizielle Strecken der FIA World Rallycross Championship, inklusive lizenzierter Supercars.

Das Besondere: Neben der Rennaction enthält Dirt Rally 2.0 auch eine strategische Komponente. Spieler passen ihr Team und ihre Wagen an Renntaktiken an und müssen sich durch zahlreiche Veranstaltungen und Wettbewerbe kämpfen. Neben einer Einzelspieler-Karriere beinhaltet Dirt Rally 2.0 auch einen kompetitiven Online-Mehrspielermodus.

Neue Demos für die Switch

Link-a-Pix Deluxe

Hexagroove: Tactical DJ

Gratis-Games bei PS Plus und Games With Gold

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?