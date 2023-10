'Gratis-Hals zum Beißen': Baldur's Gate 3-Fan findet das perfekte Opfer, um Astarion dauerhaft glücklich zu machen... nämlich eine Statue

Dieser Trick ist erstens praktisch und zweitens super witzig.

Na, wie sehr himmelt ihr eure eigene Spielfigur in Baldur's Gate 3 an? So sehr, dass ihr nicht "Nein" zu einer Statue sagen konntet, die ihr Abbild darstellt - und das, obwohl diese sage und schreibe 5000 Gold verschlingt? Gold, das ihr in sinnvolle Ausrüstung investieren hättet können? Falls die Antwort darauf "Ja" ist, habt ihr jetzt eine gute Rechtfertigung für diese Investition, denn ein Fan hat einen erstaunlichen Einsatzzweck für die Statue entdeckt.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu einem eurer Begleiter, beziehungsweise zu Ereignissen in Akt 1.

So funktioniert der Blutsauger-Trick in Baldur's Gate 3

Ständig blutleer sein - Ihr kennt es; zumindest wenn ihr Astarion in eurer Gruppe habt und ihm gerne einen Buff gönnt. Nachdem er sich als Vampir-Brut offenbart hat, könnt ihr ihm euren Hals regelmäßig darbieten. Das macht den bleichen Elf nämlich glücklich. Das bedeutet nicht nur, dass er sich freut, sondern ist auch ein +1 Bonus auf Attacken und Proben.

Da gibt es allerdings ein großes Aber, denn ihr seid im Gegenzug ausgesaugt und ausgelaugt und bekommt das entsprechende -1 auf Proben. Ein Fan hat jetzt einen ziemlich witzigen Trick gefunden, mit dem ihr das vermeiden könnt: Ihr bietet ihm statt euch selbst einfach euer Ebenbild an. In Akt 3 könnt ihr nämlich eine Statue von euch in Auftrag geben lassen, die dann im Lager rumsteht. Seltsamerweise kann Astarion aus diesem scheinbar unbelebtem Objekt Blut ziehen.

Reddit-User Angry Stranger postet einen Screenshot von Astarion vor der Baldur's Gate Heldenstatue und schreibt dazu:

Gratis-Hals für Astarion zum Beißen.

Einen Beweis-Clip, wie er das anstellt, gibt es leider nicht, wir sehen aber, dass die Statue den Status "blutleer" hat. Das kommentiert auch gleich eine Person und fragt: "Blutleer, wirklich?" Ein anderer User bemerkt trocken: "Technisch ist das die Wahrheit."

Warum ist das möglich?

Beabsichtigt ist dieser Trick wahrscheinlich nicht. Fans mutmaßen, dass die Ursache darin liegt, dass der Spielercharakter für die Statue geklont und "eingefroren" wird. Andere diskutieren sogar darüber, ob das Helden-Abbild sich nicht doch heimlich bewegt.

Auch wenn der Clip hier fehlt, können wir davon ausgehen, dass der Trick funktioniert, indem mit Astarion einfach der Vampirbiss ausgewählt und auf die Statue angewendet wird.

Natürlich gibt es auch noch andere Hälse, in die der Elf seine Zähne schlagen kann. Falls weder ihr noch die Companions dafür herhalten sollen, geht das auch mit Feinden und beschafft ihm ebenfalls den Buff. Allerdings klappt das nicht mit allen Gegnertypen. Untote auszusaugen klappt beispielsweise nicht. Außerdem ist das natürlich alles bei Weitem nicht so witzig wie dieser Trick.

Bietet ihr Astarion regelmäßig euren Hals an oder haltet ihr ihn lieber fern?