Das Wochenende steht an und wieder gibt es einige Titel, die ihr kostenlos ausprobieren oder sogar ganz behalten könnt. Neben Spielen für Xbox One und Xbox Series X/S habt ihr dieses Mal nämlich noch die Chance euch einen Titel dauerhaft für die PS4 und PS5 zu schnappen. Außerdem sind wieder ein paar Demos neu dabei.

Gratis für PS4/PS5

We Were Here

Zeitraum: noch bis zum 22. Februar (Spiel bleibt dauerhaft in eurem Besitz)

noch bis zum 22. Februar (Spiel bleibt dauerhaft in eurem Besitz) PS Plus nötig: ja

ja Auch in PS Now enthalten: nein

nein Genre: Puzzle-Adventure

Um was geht's? In dem recht kurzen First Person-Adventure spielt ihr online zu zweit ein Forscherteam in der Antarktis. Dummerweise werdet ihr voneinander getrennt und müsst euch fortan über Walkie-Talkies verständigen, um Rätsel zu lösen und wieder zueinander zu finden.

We Were Here stellt damit den Anfang einer Trilogie dar, das ausschließlich im Online-Koop miteinander gespielt werden kann. Aus diesem Grund wird auch PS Plus benötigt. So oder so könnt ihr euch das Spiel aber noch wenige Tage für eure Bibliothek sichern und dann dauerhaft behalten.

Ab dem 23. Februar könnt ihr dann auch die Nachfolger We Were Here Two und We Were Here Together spielen, die dann für die PlayStation erscheinen.

Gratis für Xbox One/Xbox Series X/S

Fuser

Zeitraum: bis zum 21. Februar

bis zum 21. Februar Xbox Live nötig: ja

ja Auch im Game Pass enthalten: nein

nein Genre: Musikspiel

So spielt es sich: Wer sich schon immer einmal wie ein DJ fühlen wollte, der die Masse anheizt, kann das in Fuser tun. In dem neuen Musikspiel der Rpck Band-Macher entscheidet ihr welche der über 100 Songs laufen und kreiert damit eigenen Mixe und Effekte. Das reicht von Künstlern wie The Weeknd und The Killers bis hin zu 50 Cent und Billie Eilish. Das Ganze könnt ihr in einer Kampagne oder auch kooperativ und kompetitiv im Multiplayer erleben.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr

Zeitraum: bis zum 21. Februar

bis zum 21. Februar Xbox Live nötig: ja

ja Auch im Game Pass enthalten: nein

nein Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Als Agent der Inquisition machen wir uns auf, um die Klosterfestung Martyr zu durchsuchen und vom Chaos zu befreien. Das können wir entweder als Kreuzritter, Psioniker oder Assassine tun, während wir wuchtige Kämpfe bestreiten und unsere Fähigkeiten ausbauen - Gore- und Splattereffekte inklusive. Neben der Solo-Kampagne gibt es auch einen Sandbox-Modus und wer nicht alleine spielen will, kann das lokal zu zweit tun oder im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen.

Wie gut sich das Action-RPG im Warhammer-Setting schlägt, könnt ihr im Test unserer GameStar-Kollegen nachlesen:

Neue Demos

Project Triangle Strategy als Demo-Highlight

Außerdem wurde auf der letzten Nintendo Direct vom 17. Februar das neue Spiel der Octopath Traveler-Macher angekündigt, das bislang auf den Namen Project Triangle Strategy hört. Passend dazu wurde auch direkt eine Demo im Nintendo eShop veröffentlicht, durch die ihr jetzt schon in das Rollenspiel reinschnuppern könnt, das 2022 für die Nintendo Switch erscheinen soll. Worum es in dem Spiel geht, lest ihr in unserer News zur Ankündigung:

