Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Resident Evil: Resistance

Zeitraum: bis zum 3. April

bis zum 3. April PS Plus/Xbox Live: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

Resident Evil Resistance erscheint am 03. April im Bundle mit Resident Evil 3. Vorab könnt ihr den asymmetrischen Multiplayer in einer offenen Beta testen.

Um was geht's? Das Spiel ist ein asymmetrisches 4vs1 Multiplayer-Horrorspiel. Euch sind Spiele wie Dead by Daylight und Freitag der 13. ein Begriff, dann wisst ihr grob, was euch erwartet. Vier Spieler schlüpfen dabei in die Rolle der Überlebenden, während ein Spieler die Rolle des Mastermind übernimmt.

Weitere Infos zu RE: Resistance könnt ihr unserer Preview entnehmen:

2 0 Mehr zum Thema Resident Evil: Resistance - Neue Inhalte, alte Schwächen

Ghost Recon Breakpoint

Zeitraum: bis zum 30. März

bis zum 30. März PS Plus/Xbox Live: Ja

Ja Genre: 3rd Person-Shooter

3rd Person-Shooter Multiplayer: Ja

Um was geht's? Breakpoint ist der Nachfolger des erfolgreichen Ghost Recon: Wildlands. In einer offenen Spielwelt schlagt ihr euch durch das fiktive Auroa-Archipel, um einem ehemaligen Ghost-Mitglied und seiner Einheit das Handwerk zu legen.

Das Gameplay von Breakpoint wartet mit einigen neuen Elementen auf. Unter anderem gibt es nun vier Charakterklassen, Survival-Elemente und zusätzliche taktische Möglichkeiten wie das Verstecken im Schlamm. Zusätzlich setzt Breakpoint nun auch auf ein Loot-System.

Was Kollege Tobi im GamePro-Test zur Release-Version von Breakpoint sagt, könnt ihr hier nachlesen:

39 1 Mehr zum Thema Ghost Recon: Breakpoint im Test

Gratis für PS4

Predator: Hunting Grounds

Zeitraum: ab 27. März

ab 27. März PS Plus: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

Auf der PS4 könnt ihr an diesem Wochenende vor dem Release am 24. April Predator: Hunting Grounds testen.

Um was geht's? Nach Freitag der 13. ist das Spiel ein weiterer asymmetrischer Multiplayer-Titel des Entwicklers IllFonic. Dieses Mal übernehmt ihr entweder die Rolle einer Gruppe Soldaten, oder die des berühmten Predators. Als Mensch müsst ihr mit eurem Squad eine Mission erfüllen, beispielsweise Informationen bergen. Der Predator soll das mit List und seinen Stealth-Fähigkeiten verhindern.

Gratis für Xbox One

Tekken 7

Zeitraum: bis zum 29. März

bis zum 29. März Xbox Live: Ja

Ja Genre: Beat´em up

Um was geht's? In Tekken 7 treten über 30 spielbare Charaktere gegeneinander an. Im Story-Modus soll die Jahrzehnte alte Familienfehde zwischen den Mitgliedern des Mishima-Klans zu einem Ende geführt werden. Aber auch Akuma aus Street Fighter ist dabei.

Mehr zum Beat´em up erfahrt ihr im großen GamePro-Test:

17 0 Mehr zum Thema Tekken 7 im Test - Die Legende lebt (wieder)

Risk of Rain 2

Zeitraum: bis zum 29. März

bis zum 29. März Xbox Live: Ja

Ja Genre: Action

Um was geht's? Risk of Rain 2 ist ein Action-Plattformer mit Roguelike-Elementen von Entwickler Hopoo Games. Im Gegensatz zum Vorgänger ist das Spiel jedoch komplett in 3D, wodurch neue Freiheiten beim Gameplay entstehen.

Gratis für Nintendo Switch

ARMS

Zeitraum: bis zum 06. April

bis zum 06. April Nintendo Switch Online: Ja

Ja Genre: Beat´em up

Beat´em up Multiplayer: Ja

Um was geht's? Arms ist eine Mischung aus Box- und Ballerspiel. Ihr müsst eure Kontrahenten mit euren virtuellen ausfahrbaren Armen beharken, die ihr mit den Joy-Con steuert.Neigungen in verschiedene Richtungen ermöglichen Special-Moves oder andere besondere Attacken. Für jeden Charakter stehen pro Arm drei unterschiedliche Waffen oder Aufsätze zur Wahl. Arms ist sowohl offline gegen die KI als auch online gegen einen menschlichen Gegner spielbar.

Neue Demos für PS4

Life is Strange 2

hier herunterladen

hier herunterladen Torchlight 2

hier herunterladen

hier herunterladen Das Fallbuch von Arkady Smith

hier herunterladen

Neue Demos für Xbox One

Life is Strange 2

hier herunterladen

hier herunterladen Torchlight 2

hier herunterladen

hier herunterladen Save Your Nuts

hier herunterladen

Neue Demos für Nintendo Switch

Auch für die Switch könnt ihr euch in dieser Woche wieder ganze vier neue Demos herunterladen. Speziell das kommende JRPG Bravely Default 2 solltet ihr euch näher anschauen, war schon der Vorgänger ein echtes Highlight.

Bravely Default 2

hier herunterladen

hier herunterladen The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3

hier herunterladen

hier herunterladen NevroWorm

hier herunterladen

hier herunterladen Harvest Moon: Mad Dash

hier herunterladen

Lust auf kostenlose PC-Spiele?

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Store auf. An diesem Wochenende habt ihr die Qual der Wahl. Ganze 29 Spiele könnt ihr kostenlos testen.

Gratis-Spiele für eure Abos

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus - Mit einem kolossalen Meisterwerk

Games with Gold - Unter anderem mit Telltales Batman

PS Now - Jetzt neu mit Control

Xbox Game Pass - Ori 2 ist schon in der Bibliothek

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

