Gratis-Spiele vom 31. Januar - 02. Februar für PS4, Xbox One & Switch

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt.

Was euch erwartet: Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 & Xbox One

Disintegration

Zeitraum: 31. Januar, 19 Uhr - 02. Februar, 09 Uhr

31. Januar, 19 Uhr - 02. Februar, 09 Uhr Plattform: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Ego-Shooter

Heute startet die Multiplayer-Open Beta von Disintegration, in der ihr zwei der drei Modis, die auch zum Release des Spiels im 1. Quartal 2020 verfügbar sind, ausgiebig testen könnt.

Um was geht's? Disintegration ist ein Mech-Shooter aus der Ego-Perspektive mit Anleihen aus dem Echtzeitstrategie-Genre. So steuert ihr im düsteren Zukunftsszenario nicht nur euren schwebenden Mech-Kampfroboter, sondern kommandiert auch euch untergebenen Einheiten.

Der Titel bietet neben der Singleplayer-Kampagne auch drei Multiplayer-Modi, die auf einer Vielzahl von Karten gespielt werden können. Dabei soll es in den teambasierten Gefechten auch auf eine geschickte Koordination der Spieler untereinander und mit den untergebenen Truppen ankommen.

Neue Demos für die Switch

Nachdem wir in der vergangenen Woche eine ganz Flut neuer Demos für die Nintendo Switch bekommen haben, ist in dieser Woche lediglich ein neues Spiel dabei. Das hat es aber in sich:

Yokaa-Laylee and the Impossible Lair

Genre: Jump&Run

Jump&Run Release: Oktober 2019

Oktober 2019 Entwickler: Playtonic

Playtonic Demo herunterladen

Um was geht's? Yooka-Laylee and the Impossible Lair ist ein Ableger des Jump'n'Runs Yooka-Laylee aus dem Jahr 2017. Allerdings setzt dieser auf eine 2.5D-Umgebung anstelle der offenen 3D-Welt des Originals.

Erneut schlüpft ihr in die Rolle der tierischen Helden Yooka und Laylee, die sich diesmal einer rätselhaften Überwelt stellen sollen um Bösewicht Capital B und sein Versteck zu vernichten.

Neue Free2Play-Spiele

Ihr mögt Spiele wie Animal Crossing, dann solltet ihr Paraiso Island eine Chance geben. Im Kern ist das Spiel nämlich eine Lebenssimulation auf einer kunterbunten tropischen Insel. Das eigene Zuhause dekorieren, angeln, Obst pflücken, ihr wisst Bescheid.

Gratis-Spiele für eure Abos

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

In dieser Woche wurden bereits die PS Plus- und die Xbox Games with Gold-Spiele für Februar 2020 bekanntgegeben. Wie immer haben wir euch die Gratis-Spiele im jeweiligen Artikel ausführlich erklärt.

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?