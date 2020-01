Gratis-Spiele vom 25.-26. Januar für PS4, Xbox One & Switch

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt.

Was euch erwartet: Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für Xbox One

Wreckfest

Zeitraum: bis zum 26. Januar

bis zum 26. Januar Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Mit Wreckfest kehrt Entwickler Bugbear Entertainment zu seinen Wurzeln der Flatout-Reihe zurück. Auf Offroad-Kursen duellieren wir uns mit bis zu 23 Gegnern um die Spitzenposition. Blechkontakt gehört dabei von der ersten Kurve an zum Programm, was ein grandioses Schadensmodell spektakulär in Szene setzt.

Erinnerungen an die PS1-Ära: Gleiches gilt für die Destruction Derbys, bei denen wir gezielt die Konkurrenz auf die Motorhaube nehmen, um als Letzter übrig zu bleiben. Spielerisch orientiert sich Wreckfest eher am ersten als am zweiten FlatOut-Teil. Fahrphysik und Streckendesign sind also verhältnismäßig realistisch.

Zombieland: Double Tap - Road Trip

Zeitraum: bis zum 26. Januar

Plattform: Xbox One

Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Zombieland: Double Tap - Road Trip ist ein Actionspiel zum Kinofilm Zombieland: Double Tap. Zeitlich spielt der Titel somit nach den Ereignissen des ersten Zombieland-Films. Ihr versucht, in einer Zombie-Apokalypse gegen allerlei fiese Untote zu überleben und nutzt dafür ein reichhaltiges Waffenarsenal.

Das Besondere: Was das Gameplay anbelangt ist der Titel ein Twin-Stick-Shooter, den ihr auch im Koop mit bis zu vier Spielern zocken könnt und dabei in die Rolle der bekannten Charaktere Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock schlüpft. Neben der Kampagne gibt es auch einen Horde-Modus, in dem ihr gegen immer stärker werdende Zombiewellen antretet.

Neue Demos für die Switch

Für die Nintendo Switch gibt es seit der Pokémon Direct ein echtes gratis Highlight für Poké-Fans. Dort wurde nämlich ein Remake von Mystery Dungeon: Retterteam DX angekündigt. Eine Demo zum Spiel könnt ihr euch ab sofort aus dem eShop herunterladen.

7 neue Demos: Zudem gibt es in dieser Woche noch allerhand neue Demos für die Switch. Darunter mit The Touryst eine kleine Indie-Perle, deren Look ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.

Hier eine Liste der neuen Demos:

Neue Free2Play-Spiele

Cuisine Royale (PS4, Xbox One)

