Gratis-Spiele am Wochenende: Holt euch 4 Hits für PS4, Xbox & Switch

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, falls vorhanden, Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

The Division 2

Zeitraum: bis zum 02. März

bis zum 02. März Plattform: Xbox One, PS4, PC

Xbox One, PS4, PC Genre: Loot-Shooter

Kurz vor Release der Erweiterung Warlords of New York am 03. März, könnt ihr The Division 2 samt aller Inhalte des Hauptspiels ausführlich testen. Euer Spielfortschritt geht beim späteren Kauf der Vollversion nicht verloren.

Um was geht's? Wart ihr im Vorgänger noch im verschneiten New York unterwegs, geht es jetzt ins sommerliche Washington D.C., das von gefährlichen Straßengangs regiert wird und immer weiter im Chaos versinkt. Euer Ziel ist es den Bürgern zu helfen und der Division zu alter Stärke zu verhelfen.

Der Kern des Gameplays bleibt dabei erhalten: Gemeinsam mit Freunden oder allein ballert ihr euch von Deckung zu Deckung, kämpft gegen unterschiedliche Fraktionen, sackt Beute ein und verfügt über immer stärkere Waffen und Gadgets. Auch am Endgame haben die Entwickler im Vergleich zum Vorgänger ordenlich geschraubt.

Gratis für Xbox One

Just Cause 4

Zeitraum: bis zum 01. März

bis zum 01. März Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: 3rd-Person-Shooter

Um was geht's? Die Story führt den Helden Rico Rodriguez wieder zurück nach Südamerika, wo er schon im ersten Teil für Verwüstung sorgte. Im vierten Teil der Just Cause-Reihe müssen wir das fiktive Land Solis von einer Söldnerbande befreien. Erneut setzt das Spiel auf jede Menge Chaos, Zerstörung und den Greifhaken als Allzweckwaffe.

Ein neues Feature sind Wettereskapaden wie Blizzards oder Tornados. Die Wirbelstürme reißen alles, was ihnen in die Quere kommt in luftige Höhen und das können wir mit den richtigen Waffen (wie der Windkanone) auch für unsere eigenen Zwecke nutzen.

Dragon Ball FighterZ

Zeitraum: bis zum 01. März

bis zum 01. März Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Kampfspiel

Um was geht's? Mit Dragon Ball FighterZ erwartet nicht nur Fans von Son-Goku & Co. ein echter Kampfspiel-Leckerbissen. Der Prügler gilt als eines der spektakulär inszeniertesten und besten der vergangenen Jahre, dem ihr unbedingt als Genre-Fans eine Chance geben solltet.

Auch cool: Neben dem Kampfsystem als absolutes Highlight solltet ihr auch dem Story-Modus eine Chance geben.

Neue Demos für die PS4

Nioh 2

Zeitraum: bis zum 01. März

bis zum 01. März Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Rollenspiel

Kurz vor dem Release von Nioh 2 am 13. März dürft ihr das brachiale Soulslike an diesem Wochenende in einer Demo kostenlos testen. Ein PS Plus-Abo braucht ihr nicht.

Um was geht's? Das Samurai-Actionspiel erinnert vom Kampfsystem an Dark Souls, legt aber durch übernatürliche Fähigkeiten und verschiedene Kampfhaltungen noch eine Schippe Abwechslung drauf.

Das ist neu: In Teil 2 steuern wir nicht den Helden des Erstlings, William, sondern können in einem Charaktereditor eine eigene Figur erstellen. Erneut wird aber gegen Yokai, Dämonen der japanischen Mythologie gekämpft. Auch spielerisch und in puncto Bosse wollen die Entwickler von Team Ninja den Vorgänger übertreffen. Unsere Eindrücke könnt ihr in der Preview nachlesen.

Weitere PS4-Demo:

Space Channel 5 VR

- hier herunterladen

Neue Demos für die Switch

Für die Nintendo Switch gab es in dieser Woche wieder neue Demos. Allen voran das Puzzle-Adventure Trine 4, das vor allem im Koop mit bis zu drei Mitspielern eine Menge Spaß macht.

Kostenlos bei Steam & Epic

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Store auf. Auch an diesem Wochenende ist unter anderem mit Black Desert Online, Hearts of Iron 4 und vielen weiteren Spielen wieder allerhand dabei.

Gratis-Spiele für eure Abos im Februar 2020

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

In dieser Woche wurden wie gewohnt bereits die neuen PS Plus-Spiele für den März 2020 sowie die neuen Games With Gold-Spiele bekanntgegeben.

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?