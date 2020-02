GT Sport bekommt weniger Updates & das lässt auf Gran Turismo 7 hoffen

Für Gran Turismo Sport gab es seit der Veröffentlichung Ende 2017 in regelmäßigen Abständen Updates mit neuen Autos, Strecken, Gameplay-Funktionen und mehr. Doch jetzt soll die Häufigkeit verringert werden, was einen Hinweis auf eine zeitnahe Veröffentlichung eines PS5-Nachfolgers liefert.

Auf seinem Twitter-Kanal hat Gran Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi erste Infos zum kommenden Update bekannt gegeben. Dafür zeigt er wie gewohnt die Silhouetten der Autos, die hinzugefügt werden:

Update coming next week. This year's updates are modest in frequency and volume.

??????????????????????????????????#GTSport pic.twitter.com/ziQkWdp460