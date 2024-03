'Das Remaster, das wir verdient haben' - Dieses GTA 3 in Unreal Engine 5 haut Fans vom Hocker

So fährt es sich schön(er) durch die Straßen von GTA 3. (Bilder: Rockstar / YouTube 'flames per second')

Grand Theft Auto 3 hat vor nun über 20 Jahren die 3D-Open-World in die beliebte Spielereihe gebracht und seitdem einen besonderen Platz im Herzen vieler Fans gefunden. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass eben einer dieser Fans mithilfe von einigen GTA-5-Mods ein Remake in der Unreal Engine 5 nachgebaut hat, bei dem uns die Münder offen stehen bleiben.

Konzept zeigt die 'bessere GTA 3 Definitive Edition'

YouTube-User*in „flames per second“ hat ein Video hochgeladen, in dem ihr euch das Konzept über zehn Minuten lang anschauen könnt. Darin könnt ihr sehen, wie verschiedene Fahrzeuge durch die riesige Stadt fahren – wunderschöner Lichteffekte inklusive. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild vom UE5-Konzept machen:

Nicht nur unsere Herzen schlagen bei dem Video höher. So schreibt eine Person unter dem Video, dass es sich bei den gezeigten Inhalten um das Remaster/Remake handelt, das wir verdient hätten. Ein weiterer Fan macht an der Stelle direkt weiter und schreibt, dass es sich um die Definitive Edition einer besseren Welt handelt.

Das Konzept von „flames per second“ zeigt uns nicht nur eine mögliche Zukunft, sondern weckt auch nostalgische Gefühle. Ein weiterer User kommentiert etwa, dass das Fan-Remake genauso wie in seinen Erinnerungen aussieht, auch wenn wir wissen, dass die Realität anders aussieht.

Aus GTA 5 wird GTA 3

Bei dem Video handelt es sich vor allem um ein Konzept, weil GTA 3 nicht von Grund auf in der Unreal Engine 5 nachgebaut wurde. Stattdessen hat „flames per second“ verschiedene GTA-5-Mods benutzt und sie dann in die Unreal Engine 5 portiert.

Folgende Mods wurden dabei verwendet: Claude Speed Mod, 8-Ball Mod und Project FromThePast (GTA III Car Pack), was die nostalgischen Fahrzeuge erklären dürfte.

Solche und ähnliche Projekte gibt es seit der Veröffentlichung der Unreal Engine 5 immer wieder, sei es nun mithilfe von Mods oder eben von Grund auf. Wir berichten euch dabei immer wieder mal von den Highlights:

Obwohl GTA 3 hier also nicht von Grund auf neu kreiert wurde, zeigt uns das Video, wie die Remaster-Trilogie in einer anderen Welt hätte aussehen können.

Wie sieht’s bei euch aus? Macht euch das Video wieder Lust auf GTA? Findet ihr die Umsetzung gelungen und hättet das Spiel so gerne tatsächlich als Remake?