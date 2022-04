Mass Effect 2: So beeindruckend sieht der Klassiker in der Unreal Engine 5 aus

Seit letzter Woche ist die Unreal Engine 5 offiziell auf dem Markt, und zur Feier wurden auch gleich einige Spiele vorgestellt, die von Epics neuer Technologie Gebrauch machen – darunter The Witcher 4 und Tomb Raider 4.

Die Fan-Szene hat aber schon länger einen besonderen Spaß daran gefunden, alte Klassiker mit der neuen Engine ein frisches Antlitz zu verpassen. Diesmal nimmt sich Youtuber Leo Torres Mass Effect 2 zur Brust und zeigt uns, wie das Spiel in der UE5 aussehen könnte.

Kleiner Vorgeschmack auf Mass Effect 4

Die Szene in dem Video wurde von Grund auf neu gebaut und entspricht keiner konkreten Umgebung aus dem Spiel. Allerdings soll die Atmosphäre der Omega-Station eingefangen werden, an die ihr euch vielleicht noch aus Mass Effect 2 erinnert – in Mass Effect 3 kehrt die von Verbrechern regierte Raumstation in einem DLC zurück.

Wir sehen eine dynamische Beleuchtung und realistische Reflexionen, ein klarer Unterschied zu den eher künstlich wirkenden Umgebungen der Trilogie.

Der Clip zeigt erst eine Cutscene und im Anschluss echtes Gameplay:

Der nächste Teil könnte den Traum wahr werden lassen: Noch ist es nicht bestätigt, doch laut Gerüchten wird Mass Effect 4 - also der neue Teil, nicht Mass Effect: Andromeda - auf der Unreal Engine 5 beruhen.

Das soll auch der Grund sein, warum wir bisher kein Gameplay von dem Spiel zu Gesicht bekommen haben. Angeblich startet die volle Produktion erst 2023, wenn Dragon Age 4 abgeschlossen ist, und wir müssen uns noch Jahre gedulden, bis wir den Titel tatsächlich spielen können.

Hier seht ihr noch einmal den Ankündigungs-Trailer zu ME4:

Weitere Klassiker in der Unreal Engine 5:

Unreal Engine 5 wird der neue Standard

Es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Unreal Engine 5 die dominante Technologie auf dem Markt werden wird. Neben den oben genannten Spielen gibt es bereits weitere bestätigte Titel, die von der Technologie Gebrauch machen:

Zuletzt gesellte sich auch das frisch angekündigte Kingdom Hearts 4 in die illustre Gesellschaft. Zwar wurde der gezeigte Trailer in der Unreal Engine 4 produziert, doch das finale Spiel soll die UE5 nutzen.

Einige Studios und Publisher haben ihre internen Engines zu Gunsten der Unreal Engine inzwischen aufgegeben, da sie hier von einem guten Support und vielen Erfahrungsberichten profitieren können.

