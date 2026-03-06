Ex-Rockstar-Entwickler sagt: Diese legendäre GTA-4-Mission war die Blaupause für GTA 6 - kennt ihr sie noch?

GTA 4 war ein Meilenstein und prägt die Serie bis heute.

Die letzten Iterationen der Grand Theft Auto-Spiele lassen sich leicht unter einem Motto zusammenfassen: „Größer, schneller, besser“. Das liegt vor allem daran, dass die Entwickler*innen Ideen aus den Vorgängern aufgreifen und deren Features dann massiv ausbauen.



Laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler gilt das insbesondere für eine der berühmtesten Missionen aus Grand Theft Auto 4.

Eine Mission, die die Serie geprägt hat

Gemeint ist die Mission "Three Leaf Clover", in der Niko Bellic gemeinsam mit seiner Crew einen großen Banküberfall durchführt. Für viele Fans zählt sie bis heute zu den besten Missionen der gesamten Reihe.

Neben der spektakulären Action hatte die Mission aber noch eine andere Besonderheit: Sie verband mehrere Storystränge miteinander und diente als Schnittpunkt für die DLCs The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony.

Laut dem ehemaligen Rockstar-Audioingenieur Rob Carr war genau diese Struktur entscheidend für spätere Spiele.

Die Grundidee für GTA 5

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Kiwi Talkz erklärte Carr, dass die Mission rückblickend wie eine Art Blaupause für das Mehrcharakter-System aus Grand Theft Auto 5 wirkt.

In der Mission treffen die Geschichten verschiedener Figuren aufeinander. Rückblickend sei leicht zu erkennen, dass dieses Konzept später im Drei-Protagonisten-System von GTA 5 weiterentwickelt wurde.

Auch GTA 6 könnte darauf aufbauen

Auch im kommenden Grand Theft Auto 6 könnte Rockstar ähnliche Ideen weiterentwickeln. Bereits Leaks deuteten darauf hin, dass wir zwischen zwei Hauptfiguren wechseln können: Jason und Lucia.

Darüber hinaus sollen beide Charaktere sogar gemeinsam die Spielwelt erkunden können – eine Erweiterung des Systems aus GTA 5.

Carr vermutet außerdem, dass Rockstar einige weitere Ideen aus früheren Spielen wieder aufgreifen wird.



Viele Mechaniken aus GTA 5 seien damals bereits getestet worden, hätten es aber letztlich nicht ins Spiel geschafft. Der Entwickler geht davon aus, dass einige dieser Konzepte nun in GTA 6 umgesetzt werden könnten.

Er rechnet außerdem damit, dass auch Elemente aus Red Dead Redemption 2 weiterentwickelt werden. Laut Leaks sollen Fahrzeuge in GTA 6 beispielsweise als eine Art Waffenlager funktionieren – ähnlich wie das Inventarsystem mit Pferden im Western-Spiel.

