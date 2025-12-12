Michael ist endlich Teil von GTA Online, aber sein nervtötender Sohn fehlt - Fans spekulieren, ob er vielleicht in GTA 6 eine Rolle spielen könnte

Michael de Santa feiert gerade in GTA Online sein Comeback. Michael de Santa feiert gerade in GTA Online sein Comeback.

Während GTA 6 mittlerweile schon zum zweiten Mal verschoben wurde, hat Rockstar kürzlich immerhin in GTA Online einen großen Fan-Wunsch erhört. Michael de Santa, einer der Protagonisten des Singleplayers, ist zurückgekehrt. Dass sein Sohn fehlt, sorgt jetzt allerdings für Spekulationen.

Jimmy de Santa könnte nach Leonida gezogen sein

Am 10. Dezember 2025 ist die neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills" für GTA Online erschienen. Die neue Geschichte dreht sich dabei um Michael de Santa, den die Spieler*innen bestens aus dem Singleplayer kennen dürften.

Video starten 1:00 GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"

Die Mulitplayer-Gangster können eine Reihe von Aufträgen für Michael erledigen und sich eine riesige Villa in den Vinewood-Hills, dem Nobelviertel von Los Santos, sichern. Eine Zwischensequenz aus der Erweiterung sorgt jetzt allerdings für Aufsehen.

Auf X wird beispielsweise ein kurzer Clip geteilt, in dem ein Ausschnitt aus dieser Cutscene zu sehen ist. Dabei erwähnt Amanda, Michaels Frau, ganz nebenbei, dass sie jetzt endlich ein "leeres Nest" haben, weil ihr Sohn ausgezogen ist.

Dabei handelt es sich natürlich um die Nervensäge Jimmy, der in der Hauptstory immer wieder für lustige, aber auch chaotische Momente sorgt. Er ist in der Erweiterung ebenso wenig zu sehen wie Tracey, Michael und Amandas Tochter. Die wird allerdings überhaupt nicht erwähnt.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die kurze Erwähnung könnte natürlich nur eine einfache Erklärung dafür sein, warum Jimmy in der Erweiterung nicht auftritt, einige Fans wollen darin aber einen Hinweis auf GTA 6 erkannt haben.

Spannenderweise kommt noch hinzu, dass nahezu gleichzeitig eine Ingame-Nachricht aufgetaucht ist, die wohl eigentlich Teil des Updates sein sollte, dann aber aus unbekannten Gründen wieder entfernt wurde.

Wie ein Reddit-Post beispielsweise zeigt, sollten die Spieler*innen eigentlich eine Nachricht von Jimmy bekommen, nachdem sie die Villa gekauft haben. Darin erwähnt er, dass er bei seinem Umzug den Staat verlassen hat.

Dieses Detail passt natürlich perfekt zur GTA-6-Theorie. Die Idee wäre dabei simpel. Jimmy verlässt Los Santos und zieht nach Vice City beziehungsweise in den Bundesstaat Leonida, indem ja bekanntlich auch GTA 6 spielen wird.

Abgesehen davon, dass Jimmy mit seiner Art tatsächlich ziemlich gut in die Parodie von Florida hereinpassen würde, gibt es allerdings keine weiteren Hinweise auf einen solchen Auftritt. Ausgeschlossen ist es aber natürlich auch nicht, immerhin gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Anspielungen auf ältere GTA-Titel in den Spielen.

Was denkt ihr? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jimmy eine Rolle in GTA 6 spielt?

