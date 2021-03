GTA 5 wird von Rockstar auf der mittlerweile dritten Konsolengeneration veröffentlicht. Der absolute Mega-Blockbuster bekommt für die PS5 und Xbox Series X und S eine richtige Next- beziehungsweise mittlerweile Current Gen-Version verpasst. Die lässt noch auf sich warten, aber auf dem PC gibt es Fans, die mit Mods erahnen lassen, was da auf uns zu kommen könnte. Wenn die GTA 5-Fassung für PlayStation 5 und Xbox Series X so aussieht wie dieser Trailer für die Remake-Mod, warten wir gern noch ein bisschen.

GTA 5-Mod zeigt, wie PS5- & Xbox Series X-Version aussehen könnte

Inoffizielle Konkurrenz: Spätestens seit der Veröffentlichung von GTA 5 für den PC existiert eine überaus lebendige Modding-Community zu Rockstars Open World-Hit. Die schrauben selbstverständlich auch ordentlich an der Grafik, was uns bereits viele beachtliche Ergebnisse beschert hat. Diese neue Mod von Nb.Design schickt sich allerdings an, alle bisherigen in den Schatten zu stellen.

Die sogenannte Remake-Mod von Nb.Design ist jetzt in den Early Access gestartet und der Designer präsentiert einen wirklich beeindruckenden Trailer zu den Grafik-Verbesserungen. Die umfassen aber nicht einfach nur einen neuen Shader und ein paar hochauflösende Texturen, sondern eher eine Art Rundum-Sorglos-Paket mit neuen Pflanzen, Felsen, natürlicherer Lichtgebung und vielem mehr.

Trailer begeistert Fans: Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen. Die Reaktionen der vielen Menschen in den Kommentaren fallen überschwänglich und hocherfreut aus. Eine Person kommentiert, das Gezeigte würde aussehen, als liefe GTA 5 auf der aktualisierten Grafik-Engine von Red Dead Redemption 2 und dem können wir uns nur anschließen.

Mehr GTA 5-News:

Was wissen wir über die offizielle PS5- und Xbox Series X-Version?

GTA 5 soll noch einmal für PlayStation 5, Xbox Series S und Xbox Series S erscheinen. Der Release-Zeitraum soll weiterhin irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 liegen und das Ganze wird wohl nicht einfach nur ein simpler Port, sondern ein aufwändiges Remaster.

Alle bisher bekannten Infos findet ihr hier in unserer großen Gamepro-Übersicht zur Next Gen-Version:

Unter anderem steht zum Beispiel schon fest, dass es von GTA Online eine unabhängige Standalone-Fassung geben soll. Unklar bleibt bislang, ob Besitzer*innen der PS4- und Xbox One-Version kostenlos auf die Next Gen-Version von GTA 5 upgraden können.

Wie gefällt euch der Trailer? Was wünscht ihr euch noch von der PS5- und Xbox Series X-Neuauflage?