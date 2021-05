GTA 5: Spieler schafft die Kampagne in 9 Stunden – und wird kein einziges Mal getroffen

GTA 5 startet demnächst in die dritte Konsolengeneration, aber die Community hat noch lange nicht genug von Rockstars Open-World-Actionspiel. Spieler:innen versuchen sich an immer verrückteren Challenges, die sie sich selbst auferlegen. So auch UnNameD, der die Komplette Kampagne des Spiels in nur neun Stunden beendet, ohne dabei einen einzigen Kratzer abzubekommen. Damit stellt er einen Rekord auf.

So entstand der Rekord

Um sicherzustellen, dass nicht doch eine unbemerkte Kugel in Trevors linken Knöchel einschlägt, war bei dem Durchgang eine Mod installiert, die den Charakter bei der kleinsten Schadensregistrierung tötet. Da UnNameD aber auch auf Zeit spielte, war es ein Drahtseilakt, durch die Kampagne zu sprinten und zeitgleich jeden noch so kleinen Kratzer zu verhindern.

Hier könnt ihr den ersten Teil des verrückten Playthroughs sehen (Teil zwei und drei findet ihr auf dem Youtube-Kanal von UnNameD):

Link zum YouTube-Inhalt

Vorbereitung auf den Rekord: Um die Speedrun-Rekorde und No-Hit-Challenges in GTA 5 ranken sich ganze Communitys. Hier werden Strategien ausgetauscht und Tipps gegeben. In der Regel folgen bei einer solchen Leitung direkt eine Hand voll anderer Spieler:innen, die mit den gleichen Strategien ebenfalls Erfolg haben. Das Ganze benötigt aber definitiv einiges an Zeit und Ausdauer. Was ihr in dem Video seht, ist der 48. Versuch von UnNameD.

Weitere Artikel zum Thema GTA:

GTA 5 kommt für Next-Gen

Inzwischen hat Rockstar einen Erscheinungstermin für GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S bekannt gegeben. Ab dem 1. November 2021 könnt ihr auch auf der Next-Gen-Konsole eurer Wahl Los Santos unsicher machen.

Wer auf einen baldigen Release von GTA 6 hofft, wird leider noch eine Weile vertröstet werden. Sicher ist inzwischen, dass der Nachfolger nicht vor Sommer 2022 erscheint. Es kann aber auch gut sein, dass GTA 6 erst in einigen Jahren kommt, wenn PS5 und Xbox Series X/S eine breite Nutzerbasis aufgebaut haben.

Habt ihr euch schon einmal an einer ähnlichen Challenge versucht?