GTA 5-Video zeigt euch alle Zwischensequenzen, die ihr vermutlich verpasst habt

GTA 5 feiert in diesem Jahr seinen achten Geburtstag und ist unter anderem wegen der Online-Komponente GTA Online nach wie vor enorm beliebt. Und da sich immer noch viele Fans intensiv mit dem Spiel beschäftigen, kommen auch lange nach dem Release neue Geheimnisse oder Easter Eggs ans Licht, die der oder die ein oder andere vermutlich noch nicht gesehen hat.

So wie etwa die "geheimen" Zwischensequenzen des Spiels. Wobei "geheim" hier tatsächlich nicht wirklich stimmt, da es sich um Szenen handelt, die ihr zu sehen bekommt, wenn ihr euch im Verlauf der Story für bestimmte Optionen entscheidet bzw. eine Mission fehlschlägt.

Kurze Sequenzen des Scheiterns

Ein Beispiel: Wenn ihr mit Franklin relativ zu Beginn des Spiels ins Haus von Michael einbrechen müsst, um ein Auto zu stehlen, könnt ihr in einzelne Räume gehen. Wenn euch beispielsweise Michaels Kinder oder seine Frau und ihr Tennislehrer entdecken, schlägt die Mission fehl und ihr bekommt dazu eine kleine Cutscene zu Gesicht. Da viele von euch in dieser speziellen Missionen vermutlich direkt perfekt durchgeschlichen sind - schließlich ist die Mission alles andere als schwer - dürften diese kurzen Szenen den meisten von euch vermutlich entgangen sein.

Der Youtuber Captain Eggcellent hat all diese kleinen Cutscenes gesammelt und stellt sie euch in einem knapp 15-Minütigen Video vor:

Link zum YouTube-Inhalt

Es ist wirklich interessant zu sehen, welche Szenen einem beim Durchspielen durch die Lappen gegangen sind und zeigt auch einmal mehr, wieviel Liebe zum Detail Rockstar in das Spiel gepackt hat.

Mehr Kurioses und Geheimes in GTA 5

GTA 5 erschien ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3 und Xbox 360, später folgten noch Versionen für die PS4, Xbox One und den PC. Noch in diesem Jahr bringt Rockstar das Open World-Spiel auch für die aktuelle Konsolengeneration. Alle Infos zur Next Gen-Fassung findet ihr im großen Übersichtsartikel GTA 5-Upgrade für PS5 und Xbox Series X von Kollegin Annika Bavendiek.

Welche der Sequenzen kanntet ihr und welche nicht?