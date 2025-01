GTA 6-Release am GTA 5-Jahrestag? Angebliches Launch-Datum des Rockstar-Spiels aufgetaucht

Zwei Fragen dürften derzeit immer noch viele GTA-Fans weltweit umtreiben: Kommt GTA 6 tatsächlich noch im Jahr 2026? Und falls ja, wann genau? Eine offizielle Antwort darauf steht noch aus, jetzt ist in der Gerüchteküche aber ein konkretes Datum aufgetaucht.

Welches Datum ist das? Es handelt sich um den 17. September 2025. Das wäre übrigens der Jahrestag von GTA 5. Auch das erschien an einem 17. September – allerdings im Jahr 2013. Ein Launch an diesem Termin hätte also durchaus auch eine symbolische Wirkung und würde dementsprechend "passen".

Woher kommt das Datum? Wie Gamingbible schreibt, kommt der Leak von einem südamerikanischen Videospielhändler. Der würde laut eigener Aussage "direkt mit PlayStation" zusammenarbeiten, die zu frühe Bekanntgabe sei auf einen "Kommunikationsfehler zwischen dem Store und den Entwicklern" zurückzuführen.

Warum wir Zweifel an dem geleakten Datum haben

Auch wenn wir uns alle einen GTA 6-Release am 17. September vorstellen können – oder sogar wünschen würden – haben wir erhebliche Zweifel an diesem Datum. Denn wenn das Release-Datum tatsächlich schon den Händlern mitgeteilt worden wäre, wäre es sehr wahrscheinlich auch noch an anderer Stelle durchgesickert. Gerade, weil es sich um einen konkreten Termin handelt.

Außerdem erschienen alle großen letzten Rockstar-Produktionen an Dienstagen – mit Ausnahme von Red Dead Redemption 2, das an einem Freitag herauskam. Der 17. September 2025 ist ein Mittwoch.

Wie bei allen GTA 6-Gerüchten und -Spekulationen ist also auch hier eine große Portion Skepsis angebracht. Offizielles Licht in dieses Info-Dunkel kann hier ohnehin nur Rockstar bzw. Take-Two bringen.

Deshalb ruhen die Hoffnungen vieler Fans aktuell auf die nächste große Telefonkonferenz des Rockstar-Mutterkonzerns. Diese soll am 6. Februar 2025 abgehalten werden und mit ganz viel Glück wird berits vorher auch etwas Neues zu Grand Theft Auto 6 verraten – vielleicht sogar das Release-Datum.

Rockstar hatte Grand Theft Auto 6 Anfang Dezember 2023 mit einem ersten Trailer enthüllt und bereits die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S als Plattformen bestätigt. Außerdem kennen wir bereits den Namen einer wichtigen Person im Spiel – Lucia – und das Setting: Vice City und Umland.

Was glaubt ihr: An welchem Datum kommt GTA 6 raus?