GTA 6-Fans wollen herausgefunden haben, bis wann Rockstar das Release-Datum verrät - und ein Nummernschild könnte das bestätigen

Über 13 Monate ist es nun schon her, dass Rockstar den ersten Trailer zu GTA 6 veröffentlichte. Seitdem warten Fans händeringend auf neue Infos zum Open World-Spiel, passiert ist seitdem aber schlicht – nichts.

Deswegen geht auch in diesem Jahr das muntere Ratespielchen darüber weiter, wann Rockstar Neuigkeiten zu GTA 6 verraten könnte. Jetzt wurde ein neues mögliches Datum dafür ausfindig gemacht.

Konkret geht es um den 6. Februar 2025. An diesem Datum wird nämlich offenbar die erste große Telefonkonferenz des Jahres von Rockstar-Mutterkonzern Take-Two stattfinden, in dem es auch um die größeren Releases in diesem Jahr gehen soll.

Verrät Rockstar vor Anfang Februar den GTA 6-Termin?

Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Release-Termine für die letzten großen Rockstar-Spiele stets vor den ersten "Earning Calls" eines Jahres bekannt gegeben wurden. Der Termin von Red Dead Redemption 2 wurde beispielsweise am 1. Februar 2018 angekündigt, das GTA 5-Release-Datum am 31. Januar 2013. Dementsprechend groß ist nun die Hoffnung, dass Rockstar vor dem 6. Februar mit dem Termin für GTA 6 um die Ecke kommt.

Kurioserweise gibt ausgerechnet ein Nummernschild dieser Theorie "recht". Denn auf dem einzigen, bislang von Rockstar veröffentlichten Artwork zum Spiel ist auf dem Nummernschild des Autos das Buchstaben-Zahlenduo "F6" zu lesen, was viele jetzt als "6. Februar" interpretieren.

Auch wenn das natürlich schlüssig klingen mag, muss das absolut nichts bedeuten. Im letzten Jahr wurden zahlreiche Theorien bezüglich neuer GTA 6-Infos bzw. eines zweiten Trailers aufgestellt.

Ausnahmlos ALLE davon bewahrheiteten sich nicht, darunter übrigens auch eine, die auf einem Moped-Nummernschild basierte. Natürlich mag das diesmal anders sein, große Hoffnungen machen solltet ihr euch allerdings trotzdem nicht.

GTA 6 wurde im Dezember 2023 von Rockstar enthüllt, der Release soll irgendwann im Herbst 2025 erfolgen. Bestätigte Plattformen für das Spiel sind bislang die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Mit ziemlicher Sicherheit wird zu einem späteren Zeitpunkt auch noch eine PC-Version folgen.

Klingt die Herleitung schlüssig für euch und glaubt ihr auch, dass Rockstar bald mit dem Release-Termin für GTA 6 rausrückt?