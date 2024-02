Ein Jahr 2024 ohne die ganz großen PS5-Namen ist vielleicht das Beste, was uns passieren kann

Das Fernbleiben der Großen muss nicht zwingend ein Highlight-armes Jahr auf PS5 bedeuten, findet Dennis.

Am vergangenen Mittwoch sorgte der seitenlange Quartalsbericht von Sony für Aufsehen unter PlayStation-Fans, aber auch bei uns in der GamePro-Redaktion. Nicht etwa, weil sich bei Sony in 2023 eine wirtschaftliche Schieflage gefestigt hätte oder die 10 Millionen verkauften Einheiten von Spider-Man 2 groß überraschen würden. Vielmehr sorgte ein Satz ganz am Ende einer mit ansonsten von Zahlen und Diagrammen gepflasterten Präsentation für hochgezogene Augenbrauen. Er lautet:

“Rückgang, ohne Plan für die Veröffentlichung von großen Franchise-Titeln”

Gemeint ist hier offenbar, dass bis Ende März 2025 keine großen und etablierten PlayStation-Reihen wie beispielsweise The Last of Us oder auch Ghost of Tsushima von Sonys First-Party-Studios wie Naughty Dog, Insomniac Games oder den Horizon-Macher von Guerrilla für PS5 erscheinen werden.

Aber weder kommt das nach den erst kürzlich veröffentlichten Spielen wie God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West besonders überraschend, noch muss der Ausblick Highlight-arme Zeiten für alle mit einer PS5 bedeuten – ganz im Gegenteil!

Eine Chance für frischen Wind auf PS5

Denn: Wenn die Stars ausfallen, können sich die Youngster oder Ersatzspieler beweisen.

Was für den Fußball gilt, gilt im übertragenen Sinne auch für das exklusive Lineup von Sony, das mir in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund seiner Exclusives aus der zweiten Reihe und frischen Marken viel Freude bereitet hat.

Returnal ist eines der besten AAA-Actionspiele der vergangenene Jahre.

So war etwa Returnal von Entwickler Housemarque gewiss kein Verkaufsschlager, dafür aber aus meiner Sicht eine verdammt starke neue IP, die sogar das Roguelite-Genre erstmals in den AAA-Bereich geführt hat.

Ein weiteres Beispiel, das mir als Souls-Fan nahezu auf dem Silbertablett präsentiert wird, ist das famose Remake von Demon’s Souls. Bluepoint Games hat hier einmal mehr sein Talent unter Beweis gestellt und ich bin schon sehr gespannt, was uns mit ihrem neuen Projekt erwartet.

Abwarten und … erst einmal Rise of the Ronin spielen

Die obere Aufzählung könnte ich an dieser Stelle mit dem so innovativen, aber wahrlich nicht als “major franchise title” deklarierten Astro Bot und einigen weiteren “Ersatzspielern” fortführen, die uns möglicherweise bis März 2025 überraschen.

Ich finde, dass ein Ausbleiben der Großen kein Grund für Trübsal ist, sondern vielmehr eine Chance für viel Frische abseits des Altbekannten. Denn mal unter uns, wollen wir denn wirklich schon wieder mit Ellie, Aloy oder Kratos losziehen? Ist es nicht schöner, wenn die Superstars noch eine Weile ihr Comeback planen und sich ordentlich in Form bringen? Ich für meinen Teil kann jedenfalls noch gut und gerne ein bis zwei Jahre warten.

9:53 Hier erfahrt ihr, was euch in Rise of the Ronin erwartet.

Daher bin ich schon sehr gespannt, was im März aus Rise of the Ronin wird, das exklusiv für PS5 erscheint und bei Team Ninja ganze 9 Jahre vor sich hin geköchelt hat – und das laut Co-Publisher Koei Tecmo ganze 5 Millionen Mal über die Ladentheke wandern und der bislang ambitionierteste Titel der Ninjas sein soll.

Und wer weiß, vielleicht überrascht uns ja auch Naughty Dog mit ihrer neuen IP, die ja bekanntlich noch vor The Last of Us 3 erscheinen soll.

Wie seht ihr die PS5-exklusive nahe Zukunft? Seid ihr eher positiv gestimmt oder stimmt euch die Aussage aus dem Quartalsbericht doch eher nachdenklich?