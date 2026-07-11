GTA 6 darf bitte einen Fehler in Missionen nicht wiederholen, den Red Dead Redemption 2 gemacht hat

Tobi freut sich schon darauf, Leonida in Grand Theft Auto 6 zu erkunden, ist bezüglich der Missionen im Spiel aber noch etwas skeptisch.

Profilbild von Tobias Veltin

Tobias Veltin
11.07.2026 | 18:00 Uhr

Arthur Morgans Abenteuer ist ein Meisterwerk, beim Missionsdesign zeigte sich RDR2 aber etwas altbacken. Für Lucia und Jason in GTA 6 wünscht sich Tobi mehr Freiheiten. Arthur Morgans Abenteuer ist ein Meisterwerk, beim Missionsdesign zeigte sich RDR2 aber etwas altbacken. Für Lucia und Jason in GTA 6 wünscht sich Tobi mehr Freiheiten.

Mit Grand Theft Auto 6 steht Ende des Jahres der vermutlich größte Entertainment-Release dieses Jahrzehnts an, die Erwartungen an das Rockstar-Spiel sind schon jetzt gigantisch. Auch ich freue mich extrem darauf, den fiktiven Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City zu erkunden, weil ich mich in den Rockstar-Welten immer sehr wohl fühle.

Gut vier Monate vor dem Release habe ich mir noch einmal Gedanken gemacht, was ich mir von GTA 6 wünsche und welche Fehler beispielsweise eines Red Dead Redemption 2 der Titel besser nicht wiederholen sollte. Viel ist mir zumindest bezüglich dieser Fehler nicht eingefallen – für mich ist RDR2 nämlich ein nahezu perfektes Spiel – aber speziell eine Sache bei den Missionen könnte Rockstar noch verbessern.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Ich will mehr Freiheit in den Missionen

Worum geht es genau? Um die Linearität bzw. die "Durchgeskriptetheit" der Missionen in RDR2. Während ich abseits der Missionen in der Welt nämlich tatsächlich ein Freiheitsgefühl verspüre und mir oft mehrere Optionen an die Hand gegeben werden, kommen mir viele der eigentlichen Story-Missionen zu sehr gesteuert bzw. wie auf Schienen vor.

Sie folgen meist sehr stark vorgeschriebenen Abläufen und können bereits scheitern, wenn man sich nur ein wenig vom Pfad entfernt, den Rockstar für die jeweilige Aufgabe vorgesehen hat. Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel ist etwa die Mission "The Fine Joys of Tobacco" in Kapitel 3, in der Hauptcharakter Arthur zusammen mit Bandenmitglied Sean die Tabakfelder der Braithwaite-Familie anzünden soll.

Bei der Schleichpassage zu Beginn darf ich mich nicht zu weit von Sean entfernen, kann also keinen für mich günstigen Weg durch die Felder suchen. Und auch wo genau ich die Felder anzünden muss, ist fest vom Spiel vorgegeben, genau wie die Fluchtroute am Ende der Mission. Weiche ich zu weit davon ab, erscheint der "Mission fehlgeschlagen"-Schriftzug und ich muss neustarten.

Mehr zu GTA 6
1
"Man sieht ihn zwei Mal im Trailer": GTA 6-Fans fragen sich, wer hinter diesem Charakter steckt und haben eine ziemlich einleuchtende Antwort
von Jonas Herrmann
2
GTA 6-Fans bewundern riesiges Kreuzfahrtschiff und fragen sich: Können wir das selbst fahren?
von Tobias Veltin

Ein bisschen mehr Metal Gear Solid 5, bitte!

Diese Gängelung gibt es in einigen Missionen aus RDR2 und fühlte sich im Vergleich zum Rest des Spiels für mich ziemlich altbacken und einfach nicht gut an.

Ich verstehe zwar, dass Rockstar in diesen Momenten Leitplanken einbaut, damit alle die Story ähnlich erleben, aber ein bisschen mehr Sandbox-Charakter würde ich mir speziell für GTA 6 schon wünschen.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Wenn Tobi sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt er seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will.

Das heißt also: Mehrere mögliche Lösungswege, Alternativrouten oder auch das kurzfristige Abweichen von der eigentlichen Mission sollten nicht verboten sein, sondern eher erwünscht bzw. das Spiel sollte sie mir selbst anbieten.

Ein Paradebeispiel dafür ist für mich nach wie vor Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Das lässt den Spieler oder die Spielerin in seinen Missionen nämlich ausprobieren und experimentieren, gibt zwar Werkzeuge an die Hand, sagt aber hin und wieder auch einfach "Mach mal".

Genau diesen Gedanken würde ich mir auch für Grand Theft Auto 6 wünschen – nicht in allen Missionen natürlich, aber doch in einem Teil davon. So würde die virtuelle Freiheit, die die Rockstar-Spiele immer versprechen, endlich von der Open World auch auf die Missionen überschwappen – und wäre für mich nochmal ein ordentlicher Motivations-Boost.

Wie ergeht es euch: Hat euch die Struktur bzw. das Design der Missionen in Red Dead Redemption 2 gefallen? Und würdet ihr euch auch mehr Freiheiten und weniger Gängelung in den Missionen in GTA 6 wünschen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

gerade eben

GTA 6 darf bitte einen Fehler in Missionen nicht wiederholen, den Red Dead Redemption 2 gemacht hat

vor 2 Tagen

"Man sieht ihn zwei Mal im Trailer": GTA 6-Fans fragen sich, wer hinter diesem Charakter steckt und haben eine ziemlich einleuchtende Antwort

vor 3 Tagen

GTA 6-Fans bewundern riesiges Kreuzfahrtschiff und fragen sich: Können wir das selbst fahren?

vor 3 Tagen

GTA 6-Fans erspähen auf einem Screenshot einen gigantischen Turm am Horizont und den gibt es auch im echten Florida

vor 4 Tagen

GTA-Fan hat etwas bei den Kämpfen in GTA 5 schmerzlich vermisst und hofft, dass GTA 6 das endlich wieder besser macht
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Assassins Creed Black Flag Resynced: Die Katze und der Affe sind süße, treue Begleiter - so schaltet ihr die neuen Haustiere frei

vor 26 Minuten

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Die Katze und der Affe sind süße, treue Begleiter - so schaltet ihr die neuen Haustiere frei
Nintendo Switch 2-Spiele 2027: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen   1

vor 56 Minuten

Nintendo Switch 2-Spiele 2027: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen
Avatar: Die Legende von Aang-Film - Release-Termin für den Streamingstart wurde vorverschoben + erster Trailer ist da   1     1

vor einer Stunde

Avatar: Die Legende von Aang-Film - Release-Termin für den Streamingstart wurde vorverschoben + erster Trailer ist da
Der Ghul spricht in der Fallout-Serie aus, was wir alle beim Spielen von Bethesda-Spielen denken   18     4

vor einer Stunde

Der Ghul spricht in der Fallout-Serie aus, was wir alle beim Spielen von Bethesda-Spielen denken
mehr anzeigen