GTA 6 darf bitte einen Fehler in Missionen nicht wiederholen, den Red Dead Redemption 2 gemacht hat

Arthur Morgans Abenteuer ist ein Meisterwerk, beim Missionsdesign zeigte sich RDR2 aber etwas altbacken. Für Lucia und Jason in GTA 6 wünscht sich Tobi mehr Freiheiten.

Mit Grand Theft Auto 6 steht Ende des Jahres der vermutlich größte Entertainment-Release dieses Jahrzehnts an, die Erwartungen an das Rockstar-Spiel sind schon jetzt gigantisch. Auch ich freue mich extrem darauf, den fiktiven Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City zu erkunden, weil ich mich in den Rockstar-Welten immer sehr wohl fühle.

Gut vier Monate vor dem Release habe ich mir noch einmal Gedanken gemacht, was ich mir von GTA 6 wünsche und welche Fehler beispielsweise eines Red Dead Redemption 2 der Titel besser nicht wiederholen sollte. Viel ist mir zumindest bezüglich dieser Fehler nicht eingefallen – für mich ist RDR2 nämlich ein nahezu perfektes Spiel – aber speziell eine Sache bei den Missionen könnte Rockstar noch verbessern.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Ich will mehr Freiheit in den Missionen

Worum geht es genau? Um die Linearität bzw. die "Durchgeskriptetheit" der Missionen in RDR2. Während ich abseits der Missionen in der Welt nämlich tatsächlich ein Freiheitsgefühl verspüre und mir oft mehrere Optionen an die Hand gegeben werden, kommen mir viele der eigentlichen Story-Missionen zu sehr gesteuert bzw. wie auf Schienen vor.

Sie folgen meist sehr stark vorgeschriebenen Abläufen und können bereits scheitern, wenn man sich nur ein wenig vom Pfad entfernt, den Rockstar für die jeweilige Aufgabe vorgesehen hat. Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel ist etwa die Mission "The Fine Joys of Tobacco" in Kapitel 3, in der Hauptcharakter Arthur zusammen mit Bandenmitglied Sean die Tabakfelder der Braithwaite-Familie anzünden soll.

Bei der Schleichpassage zu Beginn darf ich mich nicht zu weit von Sean entfernen, kann also keinen für mich günstigen Weg durch die Felder suchen. Und auch wo genau ich die Felder anzünden muss, ist fest vom Spiel vorgegeben, genau wie die Fluchtroute am Ende der Mission. Weiche ich zu weit davon ab, erscheint der "Mission fehlgeschlagen"-Schriftzug und ich muss neustarten.

Ein bisschen mehr Metal Gear Solid 5, bitte!

Diese Gängelung gibt es in einigen Missionen aus RDR2 und fühlte sich im Vergleich zum Rest des Spiels für mich ziemlich altbacken und einfach nicht gut an.

Ich verstehe zwar, dass Rockstar in diesen Momenten Leitplanken einbaut, damit alle die Story ähnlich erleben, aber ein bisschen mehr Sandbox-Charakter würde ich mir speziell für GTA 6 schon wünschen.

Tobias Veltin Wenn Tobi sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt er seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will.

Das heißt also: Mehrere mögliche Lösungswege, Alternativrouten oder auch das kurzfristige Abweichen von der eigentlichen Mission sollten nicht verboten sein, sondern eher erwünscht bzw. das Spiel sollte sie mir selbst anbieten.

Ein Paradebeispiel dafür ist für mich nach wie vor Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Das lässt den Spieler oder die Spielerin in seinen Missionen nämlich ausprobieren und experimentieren, gibt zwar Werkzeuge an die Hand, sagt aber hin und wieder auch einfach "Mach mal".

Genau diesen Gedanken würde ich mir auch für Grand Theft Auto 6 wünschen – nicht in allen Missionen natürlich, aber doch in einem Teil davon. So würde die virtuelle Freiheit, die die Rockstar-Spiele immer versprechen, endlich von der Open World auch auf die Missionen überschwappen – und wäre für mich nochmal ein ordentlicher Motivations-Boost.

Wie ergeht es euch: Hat euch die Struktur bzw. das Design der Missionen in Red Dead Redemption 2 gefallen? Und würdet ihr euch auch mehr Freiheiten und weniger Gängelung in den Missionen in GTA 6 wünschen?