Nintendo Switch 2-Spiele 2027: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen

Die Nintendo Switch 2 hat sich voll etabliert und das sind die Neuheiten, die bereits für 2027 angekündigt sind.

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Sebastian Zeitz
30.05.2026 | 17:00 Uhr

Diese Spiele erscheinen 2027 auf der Nintendo Switch 2. Diese Spiele erscheinen 2027 auf der Nintendo Switch 2.

Welche Switch 2-Spiele erscheinen 2027? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Spiele, die nächstes Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen werden.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Alle Switch 2-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen

  • Wandering Sword - 21. Januar

Release-Liste aller Switch 2-Spiele, die 2027 erscheinen sollen

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

  • Cytus 2
  • Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3
  • Mega Man: Dual Override
  • Melty Blood: Twi-Lumina
  • Pokémon Wind & Welle
  • Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Potentielle Nintendo Switch 2-Highlights im Jahr 2027 vorgestellt

Pokémon Wind und Welle

Pokémon kehrt mit der zehnten großen Hauptedition nur auf der Nintendo Switch 2 zurück. Pokémon kehrt mit der zehnten großen Hauptedition nur auf der Nintendo Switch 2 zurück.

Darum geht's: Pokémon Wind und Welle ist die zehnte Generation der beliebten Taschenmonster-Jagd. Dieses Mal entführt euch Game Freak auf eine tropische Inselkette. Begleitet werdet ihr dabei von Windchu und Wellchu, zwei neuen Versionen von Pikachu.

Mega Man: Dual Override

Darum geht's: Capcom lässt den blauen Bomber wieder auf aktuelle Konsolen los – zum ersten Mal seit fast 9 Jahren nach Mega Man 11 mit einem neuen Spiel. Dementsprechend gehört Dual Override auch offiziell zum Hauptkanon und ist Teil 12.

Wie schon im Rest der Reihe kämpft Mega Man gegen den bösen Dr. Wily und seine Roboter-Armee. Dafür müsst ihr in frei auswählbaren Leveln die Gegner wegschießen und präzise über Plattformen springen.

Auf welches Switch 2-Spiel freut ihr euch 2027 bisher am meisten?

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