Die einzige ernstzunehmende Konkurrenz für GTA 6 ist die Bibel, sagt der Showrunner von The Last of Us

GTA 6 wird groß werden und nur ein Buch muss nicht vor dem Gigant zurückschrecken.

Dass Gaming immer wichtiger für die Film- und Fernsehindustrie wird, ist kein Geheimnis. Erfolge wie der The Super Mario Bros. Film oder Serien wie The Last of Us und Fallout haben die dunklen Zeiten mittlerweile etwas vergessen lassen, in denen Filme, die auf Spielen basieren, eher belächelt wurden.

Das wichtigste ist die Fanbase

In Vorbereitung auf die BAFTA Games Awards 2025, die am 8. April stattfinden, führte Variety einige Interviews. Darunter mit dem PlayStation Heads of Production Asad Qizilbash, der die Verfilmung von Sony Titeln überwacht, Fallout Producer Todd Howard und TLoU Showrunner Craig Mazin.

In den Interviews wurden viele interessante Punkte angesprochen, etwa wie stark Gaming und Hollywood mittlerweile verbunden sind. So sprach Qizilbash darüber, wie wichtig eine bestehende große Fanbase ist. Gleichzeitig müsse man kreativ sein, um dann auch ein breites Publikum zu begeistern.

Zudem sei es wichtig, das passende Medium zu wählen. So wurde etwa eine Serienadaption von Horizon abgebrochen, um das Spiel lieber als abgeschlossenen Film zu verwirklichen. Diesen Punkt unterschreibt auch Todd Howard, der Fallout eher als Serien-Format sieht, um der Welt genug Raum bieten zu können.

Interessant waren die Aussagen des The Last of Us Showrunners Craig Mazin. Denn er warnt auch davor, dass man eine Franchise nicht zu sehr ausschlachten sollte. Er möchte sich nicht von der Vorlage entfernen und ist nach der dritten Staffel TLoU raus. Spin-Offs überlässt er lieber anderen.

Das meistverkaufte Medium mit Ausnahme der Bibel

Er kam aber zusätzlich auch auf GTA 6 zu sprechen, was seiner Meinung nach aktuell von Hollywood beobachtet wird:

Ich denke, Hollywood wird ganz genau beobachten, was mit GTA 6 passiert, denn ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage: GTA 6 wird das meistverkaufte Medienprodukt aller Zeiten sein – abgesehen von der Bibel. Ich meine damit jedes Medium im Bereich der Bewegtbild-Unterhaltung. Grand Theft Auto V kam 2013 raus. Produktionen dieser Größenordnung brauchen einfach Zeit. Und die Leute gewöhnen sich an eine interessante Mischung aus handgemachter, extrem sorgfältiger Produktion, kombiniert mit gigantischem Maßstab – was die Umsetzung natürlich noch schwieriger macht. Und je höher die Messlatte bei der Produktion liegt und je mehr jede Folge filmische Qualität und Intensität erreicht, desto mehr Zeit braucht es eben auch.

Ganz Unrecht hat er mit solchen Vergleichen nicht. Analysten der Financial Times schätzen 40 Millionen verkaufte GTA 6 Kopien allein im ersten Jahr. Das reicht zwar lange nicht an grob geschätzte 7 Milliarden Bibeln heran, aber dürfte die meisten anderen Medienprodukte in den Schatten stellen.

Hauptsächlich bezieht sich aber seine Aussage auf die Qualität von GTA 6. Ein Projekt, das so lange in Entwicklung war und sich potenziell millionenfach verkauft, könnte neue Standards setzen, die Hollywood gefährlich werden. Gerade in einer Zeit, in der Produktionen immer teurer werden.

Was denkt ihr? Wird GTA 6 neue Standards setzen und werden sie die Industrie verändern?