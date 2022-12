Rockstar postet verwirrenden Teaser und GTA 6-Fans fühlen sich getrollt

Einige beinharte GTA 6-Fans wurden bitter enttäuscht: Rockstar Games hat auf Twitter ein kurzes Logo-Video gepostet, das schön bunt und bewegt war – komplett ohne Caption. Aber dabei handelte es sich nicht um einen Hinweis auf GTA 6 oder einen Teaser für das kommende Spiel, wie viele direkt gehofft hatten. Stattdessen ist das Ganze einfach nur Werbung für GTA Online und dessen neues Update Los Santos Drug Wars.

GTA Online-Teaser wird von verzweifelten Fans für GTA 6-Hinweis gehalten

Menschen, die sehnsüchtig auf GTA 6 warten, haben es nicht leicht: Sie warten schon lange auf das nächste Spiel der Reihe und müssen sich wohl auch noch eine ganze Weile gedulden. Weil GTA 6 aber zu den wohl am sehnlichsten erwarteten Spielen gehört, wird alles, was Rockstar macht, sofort damit in Verbindung gebracht – oft vergebens.

Kein GTA 6, GTA Online! Bei dem frisch veröffentlichten, bunten wie psychedelischen Logo-Video hier handelt es sich allerdings definitiv nicht um einen Teaser auf das kommende Haupt-Spiel. Auch wenn sich das viele Fans wohl direkt gewünscht haben. Wir haben es hier stattdessen mit einem Verweis auf die neuen Möglichkeiten in GTA Online zu tun.

In Los Santos Drug Wars können wir nämlich LSD zubereiten und unters Volk bringen. Gemeinsam mit dem nervösen Ron, den ihr mit Sicherheit aus GTA 5 kennt, wenn ihr es gespielt habt. Das finden einige Neo-Hippies und Biker nur so mittelgut und fertig ist der Drogenkrieg. Aber wir schweifen ab. Jedenfalls: LSD kann sehr bunte Halluzinationen erzeugen – wie hier in diesem psychedelischen Video.

Etwas unglücklich gelaufen ist das Ganze, weil das Video auf Twitter komplett kommentarlos veröffentlicht wurde. Dieselbe Veröffentlichung auf YouTube wurde mit einem entsprechend passenderen Hinweis auf das GTA Online-Update Los Santos Drug Wars versehen und hat für keine Missverständnisse gesorgt.

GTA-Fans nehmen's persönlich: Mittlerweile scheinen einige besonders ungeduldige GTA-Fans zu denken, Rockstar sei ihnen irgendetwas schuldig. Zumindest könnte das als Erklärung für die säuerlichen Reaktionen auf den Tweet herhalten. Einige Menschen scheinen sich regelrecht getrollt zu fühlen, aber wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nicht beabsichtigt war.

Legen wir ein, zwei Schweigeminuten für die armen Seelen ein:

GTA 5 und GTA Online haben aber nicht nur ein neues Multiplayer-Update erhalten. Auch an der Grafik wurde mit dem aktuellen Patch noch einmal ordentlich geschraubt. So könnt ihr euch jetzt zum Beispiel über mehr Reflektionen freuen. Hier findet ihr alle Infos und Bilder zum Grafik-Update für GTA 5 und GTA Online.

Wie habt ihr auf das kurze Logo-Video reagiert? Dachtet ihr auch, dass es mit GTA 6 zusammen hängt?