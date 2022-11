Microsoft rechnet damit, dass GTA 6 im Jahr 2024 erscheint

GTA 6 beschäftigt nicht nur viele GTA-Fans, sondern natürlich auch Branchen-Größen wie Microsoft, Sony, Nintendo und Co. In einem jetzt angeblich geleakten Dokument, das sich eigentlich um die geplante Activision Blizzard King-Übernahme durch Microsoft dreht, soll das Unternehmen sogar eine Prognose zum Release-Zeitraum des nächsten Rockstar-Blockbusters abgegeben haben. Microsoft scheint davon auszugehen, dass GTA 6 übernächstes Jahr erscheint.

GTA 6 könnte 2024 erscheinen, das glaubt wohl zumindest Microsoft

Darum geht's: Microsoft will Activision Blizzard King kaufen, aber ob das klappt, bleibt unklar. Unter anderem stehen noch weitere Untersuchungen wegen einer möglichen, daraus resultierenden Monopol-Stellung aus.

Was ist das für ein Leak? Im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen soll Microsoft ein 111-seitiges Dokument an die Competition and Markets Authority Englands abgegeben haben. Darin steht laut einem Bericht von Insider-Gaming unter anderem eben auch, dass Microfost erwarte, dass GTA 6 im Jahr 2024 erscheint.

Als Grundlage für diese Erwartungshaltung wird ein älterer Leak zitiert, aber es könnte natürlich schon so sein, dass Microsoft über genauere Insider-Informationen verfügt – muss es aber nicht.

Also: Vorsicht! Falls dieser Leak echt ist und Microsoft tatsächlich an einen GTA 6-Release 2024 glaubt, muss das nicht bedeuten, dass der Launch dann auch erfolgt. Wir haben es hier quasi mit einem doppelten Leak und einer damit zusammenhängenden Erwartungshaltung zu tun, nichts davon ist gesichert.

Wie realistisch ist 2024? Einigermaßen. Vorher dürfte GTA 6 wohl kaum auf den Markt kommen, aber es könnte gut und gerne auch noch länger dauern. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde vermutet, dass wir uns noch bis 2025 gedulden müssen oder dass es sogar erst danach erscheint. Sehr zum Unmut vieler potentieller Fans:

25 1 "Wollt ihr mich verarschen?" GTA 6-Fans können angeblichen 2025-Release kaum fassen

Das gibt es sonst noch: Obwohl immer noch unklar ist, wann GTA 6 erscheint, gibt es mittlerweile natürlich schon haufenweise Gerüchte, Leaks und Spekulationen. Von einem Leak wissen wir tatsächlich auch, dass er echt war:

Wie sie sehen, sehen sie nichts. Uns bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis wir eine offizielle Ankündigung zu GTA 6 erhalten. Und selbst dann kann es natürlich immer noch zu Verzögerungen und Verschiebungen des offiziell angekündigten Release-Termins kommen.

`Wie denkt ihr über diese mögliche Erwartung von Microsoft? Glaubt ihr auch, dass GTA 6 übernächstes Jahr erscheinen könnte?`