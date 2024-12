GTA 6 sollte laut Fans viele Innenräume zum Erkunden bieten, aber laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist das gar keine so gute Idee

GTA 6 ist wohl das am meisten erwartete Spiel aller Zeiten.

Viele Fans erwarten von GTA 6 nicht weniger als die nächste große Open-World-Revolution. Ein wichtiger Bestandteil davon könnten unzählige begehbare Innenräume sein, die Gerüchten zufolge von einer KI generiert und so immer unterschiedlich ausfallen sollen.

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar hat verraten, dass es ähnliche Pläne schon bei GTA San Andreas und GTA 4 gab und erklärt, warum das Studio sich am Ende doch dagegen entschieden hat.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Das ist passiert: Auf X hat ein User den ehemaligen Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij angeschrieben. Vermeij hat unter anderem an GTA 3, San Andreas, Vice City und GTA 4 mitgearbeitet. Der User schreibt, dass sich viele Fans begehbare Innenräume in GTA 6 wünschen und fragt, ob Vermeij dies mit der aktuellen Technologie für möglich hält.

Hier die Original-Konversation auf X:

You would have thought it's possible. The thing with procedurally generated interiors is that they often feel a bit samey. We dabbled before for SA and 4 but ultimately gave up on the idea.