John Cena postet aus dem Nichts ein GTA 6-Bild und das Internet rastet komplett aus - Was wohl dahinter steckt

Könnte John Cena tatsächlich eine Rolle in GTA 6 spielen?

Obwohl Rockstar selbst bisher nur einen kurzen Trailer und wenig Promo-Material zum Spiel veröffentlicht hat, dominiert GTA 6 mittlerweile seit Monaten regelmäßig die Schlagzeilen und Diskussionen. Neues Spekulations-Futter kommt jetzt aber aus einer unerwarteten Richtung.

Der Wrestler und Schauspieler John Cena (u.a. Peacemaker) hat nämlich mehr oder weniger aus dem Nichts ein Bild zum kommenden Open-World-Spiel gepostet und damit die Gerüchteküche ordentlich angeheizt.

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

John Cena in GTA 6?

Darum geht's: John Cena verblüffte zuerst alle Wrestling-Fans der Welt, als er bei der WWE-Großveranstaltung Elimination Chamber 2025 den aktuellen Champion Cody Rhodes hinterrücks angriff. Noch kurioser wurde es aber kurz danach auf Instagram.

Dort postete er nämlich komplett ohne Caption oder weitere Infos ein bekanntes Promo-Bild zu GTA 6. Den Post könnt ihr hier sehen:

Die Aufmerksamkeit hat der 47-jährige WWE-Superstar damit auf jeden Fall auf sich gezogen. Knapp 400.000 Likes und mehr als 8000 Kommentaren hat der Post gesammelt und damit deutlich mehr als die allermeisten anderen Posts von Cena.

In den Kommentaren wird natürlich kräftig spekuliert. So könnte Cena etwa sich selbst in GTA 6 spielen oder zumindest als Synchronsprecher in Erscheinung treten.

Das könnte dahinterstecken: Besonders wahrscheinlich ist das allerdings nicht. In der GTA-Reihe gab es zwar immer wieder Gastauftritte von Berühmtheiten, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Rockstar einen solchen Post einfach so erlauben würde.

Deutlich wahrscheinlicher dürfte es sein, dass sich Cena hier einfach einen kleinen Spaß erlaubt und gewissermaßen seinen Beitrag zum aktuell populären "before GTA6"-Meme leistet. Dabei geht es darum, dass gewisse, unerwartete Dinge noch vor dem Release von GTA 6 passiert sind.

Der Post dürfte dabei auf die angesprochene Großveranstaltung vom Wochenende anspielen. Mit dem Angriff auf Cody Rhodes wurde Cena nämlich erstmals zu einem Bösewicht der WWE. Ein sogenannter "Heel Turn" des extrem beliebten Wrestlers ist ebenfalls seit Jahren gewissermaßen ein eigenes Meme.

Cena gehört nämlich zu den wenigen WWE-Superstars, die im Grunde immer auf der "guten" Seite standen und "ehrlich" gekämpft haben. Das Meme könnte also in die Richtung von "John Cena Heel Turn before GTA 6" gehen. Damit hatte nämlich kaum jemand gerechnet.

Möglicherweise steckt aber doch etwas anderes hinter dem mysteriösen Post. Aber auch das dürften wir dann wohl noch vor dem Release von GTA 6 erfahren.

Was haltet ihr davon? Ist es nur ein Witz oder steckt doch mehr dahinter?