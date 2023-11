GTA 6 bekommt kleinere, aber dichtere Spielwelt als GTA 5, hofft Ex-Rockstar-Entwickler

GTA 6 spielt höchstwahrscheinlich wieder in Vice City, aber wie genau fällt die Map aus?

Um GTA 6 ranken sich unendlich viele Gerüchte und Spekulationen. Dank eines Mammut-Leaks scheint auch schon einiges festzustehen, aber daran kann sich natürlich auch viel ändern. Zum Beispiel im Hinblick auf die Open World-Map. Wenn es nach einem Ex-Rockstar-Entwickler geht, fällt die ein bisschen kleiner als bei GTA 5 aus, hat dafür aber mehr zu bieten und ist dichter vollgepackt.

Hoffnung auf Spielwelt, die mehr den alten GTAs ähnelt

Ex-Rockstar-Dev im Interview: In einem Gespräch mit PCGamesN erklärt der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter Tony Gowland (Red Dead Redemption, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories), worauf er bei dem Sequel hofft. In erster Linie spricht er von einer Spielwelt, die sich wieder den älteren Teilen annähern könnte:

"Ich denke, eine kleinere, aber dichter vollgepackte Location würde vielleicht ein bisschen was von dieser erinnerungswürdigen Navigation zurückbringen, die ich im Original so geliebt habe."

Das geleakte Material zu GTA 6 habe er sich hingegen nur ganz kurz angeschaut und dann direkt wieder damit aufgehört. Sein Mitgefühl gehört den Entwickler*innen, die an GTA 6 arbeiten und deren unfertige Arbeit so veröffentlicht wurde. Tony Gowland selbst will jetzt lieber auf einen offiziellen Trailer warten.

Das sagt er zu Vice City: Sollte GTA 6 wirklich wieder in dem Miami nachempfundenen Vice City spielen, freut sich der Ex-Rockstar-Dev auf jeden Fall. Das liegt unter anderem, aber nicht, am 1980er Jahre-Vibe, den dieses Setting versprüht:

"Ich denke, die Stadt funktioniert einfach sehr gut und hat diese perfekte Größe für Open World-Städte, über die wir heutzutage deutlich hinausgegangen sind. Man konnte einfach alles per Hand kennenlernen. Ehrlich gesagt glaube ich, ich wäre immer noch in der Lage, aus dem Gedächtnis meinen Weg zu einer spezifischen Location in Vice City finden zu können, wenn man mich einfach irgendwo an einem zufälligen Ort der Stadt rauswerfen würde."

Das muss natürlich nichts heißen: Nur weil ein ehemaliger Rockstar-Entwickler sich etwas wünscht, wird es wohl kaum im nächsten Blockbuster des Studios so kommen. Aber das Gedankenspiel ist natürlich trotzdem spannend und undenkbar wäre so etwas nicht. Auch Ubisoft ist mit Assassin's Creed Mirage den Weg zu einem wieder kompakteren Spiel und hin zu den Wurzeln der Reihe gegangen.

Was wünscht ihr euch für die Open World von GTA 6? Hofft ihr auf eine größere Spielwiese oder wollt ihr lieber eine, die dichter vollgepackt ist?