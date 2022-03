Gerücht: GTA 6 erreicht wichtigen Meilenstein und beschleunigt seine Entwicklung

Rockstar arbeitet aktuell mit Hochtouren an GTA 6. Im vergangenen Jahr berichtete Chris‘ Klippel vom Rockstar Mag‘ bereits, dass es sich bei dem Titel um das wohl chaotischste Projekt der Firmengeschichte handeln soll.

Mit seinem neuen Tweet hat er keine neue Hiobsbotschaft im Gepäck, sondern eine erfreuliche Nachricht. Demnach könnte es sein, dass die Entwicklung von GTA 6 eine Kehrtwende gemacht hat und wir eher etwas vom Spiel hören sollten als wir bisher dachten.

GTA 6 erreicht angeblich wichtigen Meilenstein

Auf Twitter postet Klippel, dass ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von GTA 6 erreicht worden sei. Um welchen es sich dabei genau handelt, kann er nicht sagen. Allerdings hat das zur Konsequenz, dass die Entwicklung intern bei Rockstar nun beschleunigt verlaufen soll:

Wann sehen wir erstmals etwas von GTA 6? Klippel glaubt, dass eine offizielle Enthüllung noch Ende 2022 denkbar sei. Allerdings ist er sich sicher, dass der Titel nicht vor Ende 2024 erscheinen wird.

Wie sicher ist diese Quelle? Rockstar Mag‘ hat schon einige richtige Treffer gehabt, was Leaks zu GTA angeht. So lag das Magazin beispielsweise mit den Inhalten und dem Release des GTA Online-Updates "The Cayo Perico Heist" richtig.

Weitere News zu GTA 6 im Überblick:

GTA 6 als großes Mysterium

In jüngster Vergangenheit bestätigten auch andere Quellen, dass es sich bei der GTA 6-Entwicklung um einen extrem chaotischen Prozess handelt. Inwieweit das neuste Gerücht also zutrifft und ob sich Rockstar wieder gefangen hat, bleibt abzuwarten. In jedem Falle handelt es sich hierbei nur um ein Gerücht, dass wir nicht sofort für bare Münze nehmen sollten.

Wann erscheint GTA 6 denn nun? Die Aussage, dass GTA 6 nicht vor Ende 2024 erscheinen soll, deckt sich größtenteils mit den bisherigen Gerüchten. Zur offiziellen Enthüllung des Spiels sind allerdings bislang noch keine Informationen im Umlauf.

Welche Gerüchte rund um GTA 6 kursieren, könnt ihr in unserer GamePro-Übersicht erfahren. Dort könnt ihr alles zu den möglichen Plattformen, dem Setting, dem Hauptcharakter und einiges mehr nachlesen.

Was denkt ihr: Für wann wird Rockstar wohl die Enthüllung von GTA 6 terminieren?