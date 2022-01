GTA 6: Es gibt erste handfeste Hinweise auf möglichen Release-Zeitraum

Wann kommt GTA 6? Auf diese bislang ungeklärte Frage gibt es vielleicht jetzt endlich eine Antwort, die nicht nur auf groben Schätzungen und Mutmaßungen oder Gerüchten beruht. Publisher Take-Two Interactive hat gegenüber Investoren nämlich eine ganz besondere Einschätzung gegeben, die zumindest schon einmal den groben Release-Zeitraum von GTA 6 andeuten könnte. Aber das Ganze ist natürlich immer noch mit Vorsicht zu genießen.

GTA 6: Publisher Take-Two erwartet steigende Umsätze und das könnte ein Hinweis sein

Wann kommt GTA 6? Womöglich Anfang 2024. Das könnte zumindest der grobe Plan von Publisher Take-Two sein. Darauf lassen einige Umsatz-Prognosen schließen, die auch in der Vergangenheit schon große Veröffentlichungen angeteast haben. Das heißt, mit etwas Glück müssen wir uns vielleicht doch nicht bis 2025 gedulden:

25 1 "Wollt ihr mich verarschen?" GTA 6-Fans können angeblichen 2025-Release kaum fassen

Darum geht es genau: Take 2 Interactive will den Mobile-Giganten Zynga kaufen. Im Zusammenhang mit der Ankündigung wurde von dem Publisher auch eine Wachstums-Prognose abgegeben. Die jährliche Wachstumsrate soll Anfang 2024 14 % betragen, was offenbar sehr viel ist (via: Axios).

Das hat dazu geführt, dass diverse Analysten äußerst hellhörig wurden. Sie haben unter anderem berechnet, dass Take Two in diesem Zeitraum anscheinend Umsätze von rund 9 Milliarden US-Dollar erwartet. Solche hohen Erwartungen würden es sehr wahrscheinlich machen, dass in diesem Zeitraum ein Blockbuster vom Kaliber eines neuen GTA-Spiels erscheinen soll.

Es wäre nicht das erste Mal: Axios beziehungsweise der Analyst Doug Creutz weist darauf hin, dass der Publisher in der Vergangenheit bereits mindestens einen großen Rockstar Games-Blockbuster auf genau diese Art und Weise angedeutet hat. 2011 wurde eine Prognose veröffentlicht, der zufolge 2012 oder Anfang 2013 ein massiver Umsatz-Anstieg zu erwarten sei. Kurz darauf wurde das Ganze nochmal korrigiert und GTA 5 kam dazu passend dann Ende 2013.

Mehr zum Thema:

Freut euch nicht zu früh! Wir haben es hier zwar jetzt endlich mit einem handfesten Hinweis vom Publisher selbst zu tun, aber sicher ist ein GTA 6-Release Anfang 2024 damit natürlich immer noch nicht. Bis dahin vergeht noch viel Zeit und in zwei Jahren kann sich sehr viel ändern. GTA 6 wird vielleicht noch ein paar mal verschoben. Bei dem erwarteten Umsatzzuwachs könnte es aber auch um etwas ganz anderes gehen.

Was sagt ihr zu diesem Hinweis? Glaubt ihr, dass Anfang 2024 als Release-Termin für GTA 6 realistisch ist?