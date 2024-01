GTA 6: Rapper bekommt Rolle im Spiel und Rockstar verbietet ihm deshalb, beliebten GTA 5-Modus zu spielen

Ein US-Rapper arbeitet an GTA 6, bekommt dafür aber GTA 5-Verbot.

Rockstar hat GTA 6 im Dezember endlich offiziell enthüllt, abseits eines kurzen Teasers gibt es aber noch mehr offene Fragen als Antworten zum neuen Open World-Titel. Wo Rockstar selbst sich noch eher bedeckt hält, gibt es aber die ein oder andere Info aus unerwarteter Quelle.

So jetzt auch von US-Rapper Faheem Rashad Najm, besser bekannt als T-Pain. Der hat jetzt bestätigt, dass er an GTA 6 beteiligt ist, dafür von Rockstar aber auch eine etwas ungewöhnliche Auflage bekommen hat.

Rapper darf wegen GTA 6 nicht mehr in GTA 5 rollenspielen

Manche Fans aus der GTA-Community werden T-Pain bereits von GTA 5 kennen – allerdings nicht aus dem Spiel selbst, sondern von NoPixel. Das ist ein beliebter Third Party-Server zum Rollenspielen von GTA 5. Das heißt, Spieler*innen schlüpfen dort komplett in die Rollen ihrer Charaktere und unterhalten sich auch nur in-character, um so für eine möglichst immersive Erfahrung zu sorgen.

Auch T-Pain war früher dort aktiv, einem Fan ist jetzt aber aufgefallen, dass er nicht mehr auf dem Server ist. Auf Nachfrage hat der Rapper bestätigt, dass GTA 6 der Grund dafür ist.

Hier könnt ihr euch den Livestream-Clip dazu anschauen:

"Ich war früher auf NoPixel, dann habe ich angefangen an GTA 6 zu arbeiten und sie haben mir gesagt, dass ich nicht mehr RPen [rollenspielen, Anm. d. Red.] kann, weil es gegen ... Sie hatten diese ganze Rede: 'Was, wenn jemand dein Album nehmen und neu aufnehmen würde und mehr Leute würden sich das [neue Album] anhören.' Und ich meinte nur 'Okay, ich verstehe das, aber ich hatte echt viel Spaß. Okay, ist in Ordnung.'"

T-Pain verrät zwar nicht, was genau er zu GTA 6 beiträgt, aber es klingt ganz danach, als würde er einen eigenen Charakter spielen. Manche Fans vermuten schon, dass er einen Radio-Moderator übernehmen könnte, auch wenn das natürlich reine Spekulation ist.

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Ironischerweise arbeitet Rockstar auch mit den Modding-Teams verschiedener Rollenspiel-Server wie FiveM und RedM zusammen, was auch T-Pain scherzhaft bemerkt: "Was zur Hölle? Ihr sagt mir, dass ich den Scheiß [rollenspielen] nicht machen darf und dann tut ihr euch mit den Leuten zusammen, die RPen erst möglich machen?"

Wann kommt GTA 6? Ein genaues Release-Datum zum heißerwarteten neuen Ableger gibt es noch nicht. Laut des ersten Teasers ist die Veröffentlichung aber für das Jahr 2025 geplant. Last Gen-Konsolen gehen hier übrigens leer aus, das Spiel erscheint vorerst nur für PS5 und Xbox Series X/S. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Titel später auch für den PC kommt.

Was haltet ihr von dieser etwas merkwürdigen Auflage von Rockstar?