GTA 6: Take-Two hat verraten, seit wann "ernsthaft" an dem Open-World-Spiel gearbeitet wird

Lucia Caminos und Jason Duval stehen im Mittelpunkt der Geschichte von GTA 6.

Nach knapp anderthalbjähriger Infodürre rauschen uns die Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6 aktuell gefühlt nur so um die Ohren. Nach der Verschiebung auf 2026 und einem neuen Trailer folgte vor ein paar Tagen ein neuer Finanzbericht von Take-Two, dem Mutterkonzern von Entwickler Rockstar.

Eine besonders interessante Info: Dem Bericht ist zu entnehmen, dass seit dem Jahr 2020 an GTA 6 entwickelt wird. Das ganze kommt mit dem Zusatz "in earnest", was in deutscher Sprache soviel wie "ernsthaft" bedeutet. Das impliziert, dass zwar schon vorher an dem Spiel gearbeitet worden war, der Entwicklungsprozess aber erst vor etwa fünf Jahren richtig Fahrt aufnahm (via ign.com).

Nach dem Launch von RDR2 und dessen Erfolg ging es richtig los

Es war die Zeit nach dem Launch von Red Dead Redemption 2, das ebenfalls ein riesiger Erfolg für das Studio war. Wenn man spekuliert, dass nach dem Release von RDR2 mit den Planungen für GTA 6 begonnen wurde, könnte dann bereits seit sechseinhalb Jahren an dem Open-World-Spiel gearbeitet worden sein.

Dieser Prozess hat dem Vernehmen nach Unmengen an Geld verschlungen, Schätzungen gehen von über einer Milliarde (!) Dollar aus. Bestätigt ist diese Zahl nicht, aber egal wie hoch die Entwicklungskosten tatsächlich sind, ist davon auszugehen, dass die Verkäufe von GTA 6 diese im Nu wieder eingespielt haben dürften.

Das vermutet offenbar auch Take-Two, denn im dem Report wird erwähnt, dass die zusätzliche Zeit für das Projekt "eine lohnenswerte Investition" sei. Grand Theft Auto 6 sei insgesamt das "am meisten erwartete Unterhaltungsobjekt aller Zeiten".

10:43 Grafik schön und gut, aber was ist mit dem Gameplay von GTA 6?

Autoplay

Und warten werden wir auf GTA 6 noch ein knappes Jahr. Anfang Mai hatte Rockstar nämlich bekannt gegeben, dass sich der ursprünglich für den Herbst 2025 geplante Release auf den 26. Mai 2026 verschiebt.

Die durch diese Nachricht ausgelöste Enttäuschung in der Community schwang kurze Zeit später wieder in Vorfreude um, als der zweite Trailer des Spiels veröffentlicht wurde – und einen erneuten Blick auf die aller Voraussicht nach Maßstäbe-setzende Grafikqualität erlaubte. Außerdem verriet Rockstar zahlreiche weitere Infos zu Nebencharakteren und Schauplätzen.

Grand Theft Auto 6 spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, das an Florida angelehnt ist. Dreh- und Angelpunkt ist dort Vice City, die GTA-Entsprechung von Miami. Hier dürfte ein Großteil der Geschichte spielen, die sich um die beiden Hauptcharaktere Lucia Caminos und Jason Duval dreht. Bislang ist der Titel nur für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S angekündigt.