GTA 6: Take-Two hat gute Nachrichten zum Release-Termin und äußert sich zum Digital-Only-Gerücht

Der Release von GTA 6 ist für den 19. November geplant – und der Termin soll offenbar auch eingehalten werden.

In diesem Jahr steht uns einer der wahrscheinlich größten Spiele-Releases aller Zeiten bevor. Denn am 19. November soll Grand Theft Auto 6 an den Start gehen, der nächste Teil von Rockstar enorm erfolgreicher Open-World-Gangster-Serie.

Der Release wurde bereits zweimal verschoben, weshalb es auch am derzeit anvisierten Termin noch Zweifel gibt. Die hat Publisher Take-Two nun aber aus dem Weg geräumt – vorerst.

1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

GTA 6 soll wie geplant im November erscheinen

Wie Take-Two CEO Strauss Zelnick in einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalsbilanzen des Unternehmens bekräftigte, ist der Start von GTA 6 am 19. November fest eingeplant. Und man ist sich offenbar sicher, denn die Marketing-Maßnahmen für den Titel sollen im Sommer starten. Spätestens dann werden wir also mehr von GTA 6 sehen (via insider-gaming.com).

Darüber hinaus nahm Zelnick auch noch Stellung zu einem kürzlich aufgekommen Gerücht, dem zufolge GTA 6 zum Release nur in einer digitalen Version erscheinen soll – um Spoiler zu vermeiden.

Im Gespräch mit Variety dementierte Zelnick dieses Gerücht ziemlich eindeutig. Darauf angesprochen sagte der Take Two-CEO jedenfalls: "Das ist nicht der Plan" (via ign.com).

Wer also befürchtet hatte, dass GTA 6 noch einmal verschoben wird und zum Launch nicht physisch auf Disc kaufen zu können, kann vorerst beruhigt sein.

Es ist weiterhin Geduld gefragt

Trotz der guten Nachrichten sollte man gerade das Release-Datum noch nicht als in Stein gemeißelt betrachten. Rockstar ist branchenweit für einen extremen Perfektionismus bekannt und sollte GTA 6 im Herbst den eigenen Qualitätsansprüchen noch nicht genügen, wäre eine Verschiebung ins nächste Jahr kein unrealistisches Szenario.

Ob wir zudem bereits vor dem Sommer weitere Infos zum Spiel bekommen, steht noch in den Sternen. Wann Rockstar mit dem ersten Gameplay-Trailer zu GTA 6 um die Ecke kommt, ist jedenfalls nicht absehbar – hier ist weiterhin Geduld gefragt.

Glaubt ihr an einen GTA 6-Release in diesem Jahr? Und greift ihr zur physischen oder digitalen Version?