Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwicker - das ist bekannt

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Edinburgh zu einem Feuerwehreinsatz bei Rockstar North.

Dennis Müller
19.01.2026 | 13:49 Uhr

Bei Entwickler Rockstar North kam es zu einer Explosion. Die Hintergründe sind derweil noch unklar. Bei Entwickler Rockstar North kam es zu einer Explosion. Die Hintergründe sind derweil noch unklar.

Wie die Seite BBC berichtet, soll es am Sonntag zu einer Explosion bei Rockstar North gekommen sein. Demnach rückten am frühen Montagmorgen um 5 Uhr sowohl Feuerwehrkräfte als auch der Rettungsdienst aus, um beim Firmensitz im schottischen Edinburgh strukturelle Schäden zu beheben.

Die aktuelle Lage bei Rockstar North

Laut einem Sprecher der schottischen Feuerwehr seien die sechs ausgerückten Fahrzeuge um 9:21 Uhr wieder abgerückt. Wie große die Sachschäden sind und noch wichtiger, ob Personen verletzt wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Sobald uns neue Informationen erreichen und ein Statement von Rockstar North vorliegt, werden wir den Artikel aktualisieren.

Der Firmensitz von Rockstar North in der Holyrood Road in Edinburgh (Quelle: Dennis Müller) Der Firmensitz von Rockstar North in der Holyrood Road in Edinburgh (Quelle: Dennis Müller)

