'Ich kann nicht sagen, was echt ist und was Spiel': GTA 6-Fan dreht in Miami den Trailer nach und lässt Community an ihrem Verstand zweifeln

Wie realistisch die Grafik von GTA 6 teilweise ist, zeigen eindrucksvolle Vergleichsaufnahmen.

GTA 6-Fans haben schon jede Menge Kreativität bewiesen, wenn es darum geht, den großartigen Ankündigungstrailer auf die ein oder andere Weise nachzubauen, sei es in GTA Vice City oder sogar als Stop-Motion Trailer mit LEGO.

Dagegen klingt ein Vergleich mit dem echten Leben erstmal nahezu langweilig. Aber Pustekuchen: Was ein französischer YouTuber hier an Bildmaterial in Miami eingefangen hat, lässt uns zweimal gucken, ob wir hier Szenen aus dem echten Leben oder dem Spiel sehen.

YouTuber filmt GTA 6-Szenen in Miami und sie lassen sich kaum vom Spiel unterscheiden

Der französische YouTuber Cyril hat in einem Video seinen Trip nach Miami festgehalten, das als reale Vorlage für Vice City aus dem Spiel dient. Dabei besucht er auch allerhand Orte, die wir im Trailer zu GTA 6 so oder so ähnlich bereits erblicken konnten.

Einige der Einstellungen sind dabei sogar so geschnitten, dass sie fast eins zu eins mit denen des Trailers übereinstimmen. Auf Instagram hat der Content Creator dann noch eine gekürzte Fassung veröffentlicht, in denen er beide Videos übereinanderlegt. Und nicht nur wir mussten hier doppelt hinschauen, um Realität und Videospiel unterscheiden zu können:

Das komplette Video von Cyril könnt ihr euch auch hier anschauen. Allerdings sind darin nicht nur die Trailer-Szenen enthalten, im knapp 18-minütigen Video berichtet der YouTuber auch schlicht über seinen Ausflug nach Miami.

Den originalen GTA 6-Trailer gibt's zum Vergleich auch noch einmal hier:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Community ist begeistert

Auch in einem Reddit-Post zum Video zeigen sich viele Fans in den Kommentaren begeistert über den Vergleich und sind verblüfft, wie schwer GTA 6 vom echten Leben zu unterscheiden ist. User BLANKTWGOK schreibt etwa:

"Das ist vielleicht das erste Mal, dass ich dem Ersteller dafür danken muss, dass er dazugeschrieben hat, was echt und was der [GTA 6-]Trailer ist."

Manche Kommentare finden sogar den Look des Spiels besser und schreiben etwa "Das echte Leben könnte ein Grafikupgrade brauchen, fügt vielleicht noch Raytracing ein, wenn ihr schon dabei seid.", oder: "Das sieht besser aus als das echte Leben, leck mich."

Allein schon die Bearbeitung des Videomaterials ist hier ziemlich beeindruckend und trägt viel zum fast identischen Look bei. Da wäre nicht nur der leichte rosa-Stich über dem Bild, auch die Effekte des Trailers wurden akribisch nachgebaut.

Was haltet ihr von diesem Vergleichsvideo und welcher Look gefällt euch insgesamt besser?