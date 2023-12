GTA 6-Fan glaubt, bekannten Vice City-Charakter im Trailer entdeckt zu haben

Lucia wird in GTA 6 auf jede Menge anderer Charaktere treffen – darunter auch einen Gangster aus dem ersten Vice City?

In der vergangenen Woche wurde GTA 6 endlich mit einem Trailer enthüllt und in den knapp 90 Sekunden, die der Rekord-Teaser dauert, lässt sich eine ganze Menge entdecken. Kein Wunder also, dass das Filmchen immer noch rauf- und runteranalysiert wird – und dabei auch vermeintliche Easter-Eggs ans Tageslicht kommen.

So wie in diesem Fall, den wir auf X (ehemals Twitter) entdeckt haben. Der Account Vinewood_motors hat dort ein paar Bilder der Stelle vom Vice City Strip-gepostet, die ungefähr bei Sekunde 33 auftaucht. Dort läuft im Hintergrund ein Mann in einem markanten weißen Anzug entlang. Dabei könnte es sich um einen bekannten Charakter aus GTA: Vice City handeln – das wird zumindest vom Fan in den Raum gestellt.

Wer soll der Charakter sein? Ein Mann namens Lance Vance. Der war in Vice City ein Kokainhändler, der zuerst mit Hauptcharakter Tommy Vercetti zusammen arbeitete, sich schließlich aber gegen ihn stellte. Er tauchte zudem im Prequel GTA: Vice City Stories auf – und könnte jetzt einen Easter Egg-Auftritt in GTA 6 bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie realistisch ist ein Auftritt von Lance Vance in GTA 6?

Zunächst einmal ist die Identität der Person im Hintergrund natürlich nicht bestätigt. Denn das Gesicht des Charakters ist nicht erkennbar, weswegen ausschließlich anhand des weißen Anzugs spekuliert wird, dass es sich um Lance Vance handelt.

Aus Lore-Sicht – vorausgesetzt Rockstar setzt hier Wert auf Kontinuität – würde ein Auftritt von Lance Vance zumindest keinen Sinn ergeben, wäre sogar höchst unrealistisch. Denn – und das packen wir hier aus Sicherheitsgründen mal hinter einen Spoiler

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler – Lance Vance wird am Ende von GTA: Vice City nach seinem Verrat von Tommy Vercetti getötet. Da GTA 6 zeitlich nach Vice City spielt, wäre ein Auftritt des Kokainhändlers – zumindest nach Kontinuitätsaspekten – also unmöglich.

Denkbar ist aber natürlich, dass Rockstar einen Charakter in GTA 6 einbaut, der Lance Vance in puncto Aussehen und Namen einfach nur stark ähnelt. Da das in bisherigen GTA-Spielen immer mal wieder vorkam, halten wir das für das realistischste Szenario.

Dass es im fertigen Spiel einige Easter-Eggs geben dürfte, steht für uns jedenfalls schon jetzt außer Frage. Bis zur Ostereier-Suche der besonderen Art werden wir uns allerdings noch gedulden müssen. Denn Rockstar wird GTA 6 frühestens im Jahr 2025 für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen veröffentlichen.

Die letzten beiden großen Rockstar-Spiele (GTA 5, Red Dead Redemption 2) wurden nach der Ankündigung zudem noch einmal um mindestens ein halbes Jahr verschoben – eventuell dauert es bis zum GTA 6-Release also noch länger als ohnehin schon.

Was glaubt ihr: Sehen wir da im Hintergrund tatsächlich ein Lance Vance Easter-Egg?