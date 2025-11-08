GTA 6: Take-Two-Chef ist "hoch zuversichtlich", dass der neue Release klappt und will die Fehler der Konkurrenz nicht wiederholen

Nach der zweiten Verschiebung innerhalb eines Jahres gibt sich CEO Strauss Zelnick gelassen – und verspricht, dass die zusätzliche Zeit gut investiert ist.

Stephan Zielke
08.11.2025 | 07:00 Uhr

Ob der November-Release diesmal hält? Ob der November-Release diesmal hält?

Wenn sich ein Spiel verspätet, ist das selten ein gutes Zeichen – aber im Fall von Grand Theft Auto 6 scheint Take-Two die Ruhe selbst zu sein. Nach der jüngsten Verschiebung auf den 19. November 2026 hat sich CEO Strauss Zelnick nun zu Wort gemeldet.

"Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben"

Zuvor war der Release bereits einmal nach hinten gerutscht – von Herbst 2025 auf Mai 2026. Nun also der nächste Aufschub, ganze sechs Monate später als geplant.

Video starten 10:43 Grafik schön und gut, aber was ist mit dem Gameplay von GTA 6?

Gegenüber IGN erklärte Zelnick, dass es sich um eine rein strategische Entscheidung handele:

Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben, um den Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird.

Die Zeit soll vor allem genutzt werden, um ein möglichst fehlerfreies Produkt auf den Markt zu bringen – etwas, das vielen Titeln der letzten Jahre nicht gelungen ist und bei der Konkurrenz für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt habe.

Es gab einige wenige Fälle, in denen wir mehr Zeit brauchten, um einen Titel zu verfeinern und sicherzustellen, dass er wirklich spektakulär wird – und diese zusätzliche Zeit war immer gut investiert. Wenn unsere Konkurrenten zu früh auf den Markt gehen, bevor etwas wirklich fertig ist, passieren meist unschöne Dinge. Gleichzeitig ich bin sehr zuversichtlich, was das neue Veröffentlichungsdatum angeht.

Damit bekräftigt Zelnick, dass die verlängerte Entwicklungszeit gezielt genutzt werden soll – und dass der November-Termin diesmal bleiben soll.

Verschiebung mit Timing – und Turbulenzen im Hintergrund

Rein geschäftlich ergibt der neue Termin durchaus Sinn: Mit einem Start im November sichert sich Rockstar den wichtigen Platz im Weihnachtsgeschäft. Gleichzeitig fällt der Release in ein Quartal, das für Take-Two traditionell die stärksten Umsätze bringt.

GTA 6 wurde um mehrere Monate verschoben - das ist der neue Release-Termin
von Chris Werian
GTA 6 wurde um mehrere Monate verschoben - das ist der neue Release-Termin
GTA 6-Entwickler feuert 30-40 Mitarbeiter, die angeblich Infos geleakt haben - aber die Gewerkschaft sagt, das hatte einen ganz anderen Grund
von David Molke
GTA 6-Entwickler feuert 30-40 Mitarbeiter, die angeblich Infos geleakt haben - aber die Gewerkschaft sagt, das hatte einen ganz anderen Grund

Allerdings scheint es zumindest intern einige Probleme zu geben. Erst kürzlich kam es zu dutzenden Entlassungen bei Rockstar. Offiziell sollen Mitarbeitende in öffentlichen Foren vertrauliche Informationen weitergegeben haben. Angebliche interne Quellen sprechen jedoch davon, dass es um eine geplante Gewerkschaftsgründung ging, die im Keim erstickt werden sollte.

Wir sind jedenfalls gespannt, ob das neue Datum wirklich hält. Rundherum Urlaub buchen würden wir allerdings lieber noch nicht.

Glaubt ihr, dass GTA 6 diesmal pünktlich erscheint – oder sehen wir uns erst 2027 in Vice City?

