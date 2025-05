Hans-Schauspieler freut sich riesig über GTA 6-Verschiebung, weil Kingdom Come: Deliverance 2 jetzt GOTY werden kann

Hans feiert schon, denn Kingdom Come: Deliverance 2 hat nun eine Chance.

Die Verschiebung von GTA 6 hat große Auswirkungen auf die gesamte Spieleindustrie. Denn wenn der Open-World-Gigant von Rockstar erscheint, wird es die Konkurrenz in dem Veröffentlichungszeitraum äußerst schwer haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass – auch wenn Spieler*innen gerade eher trauern – manche die Verschiebung feiern.

Wir haben eine Chance

Einer, der sich gerade besonders freut, ist der Schauspieler Luke Dale, der euch bestimmt als Hans Capon aus Kingdom Come: Deliverance 2 bekannt ist. Der feiert aktuell die Verschiebung auf X (ehemals Twitter). Dort hat er den offiziellen Post von Rockstar Games retweetet mit den folgenden Worten "Wir haben eine Chance! GOTY! #KCD2".

Damit wird er nicht allein sein, denn viele großartige Spiele in diesem Jahr dürften gerade aufatmen. Aber selbst wenn Kingdom Come: Deliverance 2 jetzt eine größere Chance haben sollte, so wird die Konkurrenz damit nicht weniger heftig. Denn auch andere Spiele haben dieses Jahr Traumwertungen eingefahren.

So wird sich das Rollenspiel mit echten Perlen wie Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Split Fiction oder Monster Hunter Wilds messen müssen. Insbesondere Clair Obscur dürfte es Kingdom Come besonders schwer machen.

Außerdem ist das Jahr noch nicht vorbei und dürfte noch einige Überraschungen bereithalten. Doom: The Dark Ages steht diesen Monat schon in den Startlöchern und Death Stranding 2: On the Beach oder Ghost of Yotei dürfen noch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.

Zudem hat Nintendo noch alle Karten in der Hand. Spiele wie Metroid Prime 4 Beyond sollen auch noch dieses Jahr erscheinen. Es wird also spannend, selbst ohne den großen Schatten, den GTA 6 nun auf das nächste Jahr wirft.

Was denkt ihr, welches Spiel die größte Chance auf GOTY hat?