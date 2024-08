Kommt GTA 6 in den Game Pass und zu PS Plus Extra? Take-Two hat eine klare Vorstellung zum Abo-Service-Release

Kommt GTA 6 in den Game Pass oder zu PS Plus?

Bei einem so heiß ersehnten Titel wie GTA 6 ist der Wunsch natürlich auch groß, dass das Spiel in einem Spiele-Abo-Service landet, um Geld zu sparen. Wie stehen die Chancen also, dass Rockstars potenzieller Action-Epos im Xbox Game Pass und/oder bei PS Plus Extra landet? Dazu gibt es bereits offizielle Aussagen des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two.

Kommt GTA 6 Day One in den Xbox Game Pass oder zu PS Plus Extra?

GTA 6 ist KEIN Kandidat für einen Day One-Release. Take-Twos CEO Strauss Zelnick hatte dieser Idee bereits 2021 eine Absage erteilt. Dabei ging es ihm gar nicht einmal um GTA 6 im Speziellen, sondern generell um große Take-Two-Spiele, die frisch auf den Markt kommen.

Nichtsdestotrotz ist seitdem etwas Zeit vergangen. Zudem regt die profitable Aussicht auf Call of Duty: Black Ops 6, das direkt zum Release im Xbox Game Pass erscheint, noch einmal dazu an, diese frühere Absage erneut zu prüfen.

In einem Interview mit GamesIndustry.biz wich Zelnick aber trotzdem nicht von seinem Vorgehen ab. Er geht zwar davon aus, dass ein Top-Vollpreistitel wie Black Ops 6 oder GTA 6 die Spieler*innen für eine gewisse Zeit in den Abo-Dienst locken würde, erklärt aber gleichzeitig, dass Microsofts Day One-Strategie im Fall von CoD aber nichts daran ändert, wie Take-Two mit Abo-Services umgeht. Konkret sagte er:

Nein, es wird unsere Entscheidungen nicht beeinflussen. [...] Denn unsere Entscheidungen sind rational.

Auch dieses Mal nennt er GTA 6 nicht direkt, aber diese Antwort schließt das Spiel klar mit ein. Somit dürfte mehr als sicher sein, dass wir das Rockstar-Spiel zum Launch weder im Game Pass noch im PS Plus Extra-Katalog erwarten dürfen.

Wie steht es um einen späteren Release im Game Pass/bei PS Plus?

Aber auch wenn GTA 6 nicht zum Release in einem Abo-Service erscheint, bedeutet das nicht, dass das nicht irgendwann der Fall sein wird. Immerhin schaffte GTA 5 es auch eine gewisse Zeit lang in die beiden Abo-Services von Microsoft und Sony.

Einer Bestätigung gleich das aber auch nicht. Es ist zwar wahrscheinlich, dass Take-Two auch GTA 6 irgendwann in einem Service anbietet, aber das dürfte noch viele Jahre dauern.

Wollt ihr GTA 6 also direkt zum Release vermutlich im Herbst 2025 oder zeitnah spielen, müsst ihr ganz normal die Vollversion kaufen. Eine Mitgliedschaft bei PS Plus Extra oder dem Xbox Game Pass hilft euch da erst einmal nicht weiter.

Was ist mit GTA+?

Wie es um Rockstars hauseigenen Abo-Dienst GTA+ steht, bleibt derweil abzuwarten. Das Mitgliedschaftsprogramm dreht sich zur Zeit hauptsächlich um GTA Online und lässt uns ein paar weitere Rockstar-Spiele wie Red Dead Redemption und die GTA Trilogie ohne Zusatzkosten spielen. Dass aber auch GTA 6 zeitnah dazu gehören wird, dürfte bei einem monatlichen Preis von 5,99 Euro eher unwahrscheinlich sein. Zudem ist aktuell nicht einmal GTA 5 inbegriffen.

Was glaubt ihr, wann wir GTA 6 in welchen Abo-Service kommen? Wollt ihr auf so eine Gelegenheit warten, oder kauft ihr euch das Spiel lieber?