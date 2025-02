Er ist ein GTA-Mythos und der am häufigsten wiederkehrende Charakter in der Reihe - doch wir mussten 12 Jahre warten, bis er endlich sein Gesicht zeigte

Erinnert ihr euch noch an Lazlow aus GTA 5?

Spätestens seit GTA 3 gilt die Verbrecher-Reihe von Rockstar Games als absoluter Open-World-Goldstandard. Obwohl es immer wieder Anspielungen auf vergangene Ereignisse aus anderen Spielen und vereinzelt sogar Gastauftritte gab, erzählt doch jeder Ableger eine ganz eigene Geschichte. Ein Charakter gehört trotzdem mittlerweile fest zur Serie und hat in insgesamt zehn GTA-Teilen einen Auftritt.



Sein Gesicht zeigt er aber erstmals 2013 in GTA 5. Vorhang auf für Lazlow Jones.

Das ist Lazlow Jones

Lazlow Jones ist ein Radiomoderator aus den USA, der seit 2001 auch an der Entwicklung der GTA-Reihe beteiligt ist. Noch viel wichtiger ist allerdings, dass er seit 2001 auch selbst eine Rolle in allen GTA-Spielen eingenommen hat. Er ist dabei nämlich vor allem in unterschiedlichen Radiosendungen zu hören.

Hier seine Auftritte (via GTA Fandom):

GTA 3: Moderator von Chatterbox FM

Moderator von Chatterbox FM GTA Vice City: Moderator von V-ROCK

Moderator von V-ROCK GTA San Andreas: Moderator von Entertaining America

Moderator von Entertaining America GTA Liberty City Stories: Moderator von Chatterbox FM

Moderator von Chatterbox FM GTA Vice City Stories: Moderator von V-ROCK

Moderator von V-ROCK GTA 4: Moderator von Integrity 2.0

Moderator von Integrity 2.0 GTA 4 The Lost and Damned: Moderator von Integrity 2.0

Moderator von Integrity 2.0 GTA 4 The Ballad of Gay Tony: Moderator von Integrity 2.0

Moderator von Integrity 2.0 GTA 5: Moderator von Fame or Shame (erstmals mit Charaktermodell)

Moderator von Fame or Shame (erstmals mit Charaktermodell) GTA Online: Mehrere Auftritte

Erst 2013 zeigte Lazlow sein Gesicht: Ein erstes Charaktermodell von Lazlow Jones gab es in GTA Vice City zu sehen, er selbst hatte aber erst in GTA 5 einen "richtigen" Auftritt.

Er moderiert dabei die Realityshow "Fame or Shame", an der auch Michaels Tochter Tracey teilnimmt und von Jones mehrfach belästigt wird. Michael schnappt sich den Moderator in der Folge, verpasst ihm mehrere Piercings und ein Penis-Tattoo.

In GTA Online hat er dann gleich mehrere Auftritte und wir dürfen dabei zusehen, wie er versucht, sich eine Karriere als DJ aufzubauen.

Der echte Lazlow Jones war übrigens auch an der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 beteiligt. Im Spiel ist er allerdings weder zu hören noch zu sehen.

Erinnert ihr euch an die Mission aus GTA 5? Wusstet ihr, dass Lazlow auch in den anderen Spielen zu hören war?