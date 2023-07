GTA San Andreas-Fan schafft endlich diese ultraschwierige Challenge - nach 20 Jahren

So oder so ähnlich dürfte sich der GTA San Andreas-Fan bei dem einen oder anderen Versuch gefühlt haben.

Wer GTA San Andreas zum Release oder in der Remastered-Trilogie gespielt hat, erinnert sich wahrscheinlich an die Fahrprüfungen. Vor allem an die allerletzte Mission aus dieser Reihe: City Slicking. Darin müssen wir innerhalb kurzer Zeit von einer Seite San Fierros auf die andere Seite und wieder zurück brettern – ohne Schaden zu nehmen. Das kann schon mal 20 Jahre dauern.

GTA San Andreas-Spieler feiern Erfolg auch 20 Jahre später und debattieren, welche Missionen die schwierigsten sind

Darum geht’s: In Grand Theft Auto: San Andreas gibt es vor allem aus heutiger Sicht ziemlich viele sehr knackige Missionen, die eine echte Herausforderung darstellen. Dazu zählt natürlich die berühmt-berüchtigte Quest, bei der wir dem Zug folgen müssen, aber auch die Fahr- und Flugschule.

Endlich geschafft: Redditor helinze freut sich sichtlich, dass er die letzte Fahrschul-Mission namens City Slicking nun erfolgreich beenden konnte. Nach fast 20 Jahren sei das “Unmögliche” endlich geschafft worden und er habe seine Freude darüber mit irgendwem teilen müssen.

Dafür gibt's Props: Auch nach 20 Jahren kennen viele Fans diese Herausforderungen noch sehr gut, oder eher: nur zu gut. In den Kommentaren häufen sich dementsprechend die Glückwünsche und Schulterklopfer für die Leistung. Wie zum Beispiel hier von LeonCCA:

"Ich hab das vor 15 Jahren geschafft und bekomme immer noch Albträume davon. Das war wirklich schwierig!"

Hass auf das Auto: Vor allem der fahrbare Untersatz der City Slicking-Mission bekommt wenig Liebe ab. Dabei handelt es sich um den Super GT und damit um ein Auto, das sich wirklich nicht besonders gut fährt. Dementsprechend wird die Aufgabe damit natürlich noch einmal bedeutend härter.

Was war noch schwieriger? Selbstverständlich gibt es in den Kommentaren aber auch jede Menge Menschen, die diese spezielle Mission nicht so herausfordernd fanden. Sie führen andere Challenges an, die ihrer Meinung nach schwieriger waren. Wie zum Beispiel die Flugschule, die Sache mit den Barrel Rolls oder natürlich die allererste Mission aus dem PS1-Klassiker Driver.

Erinnert ihr euch noch an die GTA San Andreas-Herausforderung? Wie ist es euch mit der Mission ergangen?